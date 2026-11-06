PP de Madrid llama a dar "una paliza democrática al sanchismo" ante una situación de "emergencia nacional"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en un mitin en Alcobendas - PP DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha hecho un llamamiento este viernes a dar "una paliza democrática al sanchismo en las urnas" en las próximas elecciones nacionales del 29 de noviembre ante una situación que vive España de "emergencia nacional".

Así lo han expresado en un mitin en Arganda del Rey en el han participado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, el candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones del 29 de noviembre Carlos Novillo y el alcalde del municipio, Alberto Escribano.

En concreto, el 'número dos' del PP de Madrid ha puesto el foco en estos comicios que son "tan importantes" porque España necesita "un cambio que tiene empezar" por la Comunidad de Madrid dando una "paliza democrática al sanchismo" en las urnas.

Para ello, Serrano ha asegurado que van a contar "con el trabajo, con el compromiso y con la dedicación de todos aquellos responsables del Partido Popular de Madrid a nivel local" a través de una campaña que "ya está en la calle" trabajando en el proyecto y poniendo el valor al candidato, Alberto Nuñez Feijóo, que será "futuro presidente" del Gobierno de la nación.

En la misma línea, Novillo ha tildado la situación actual de España de "auténtica emergencia nacional" por un Gobierno que les está llevando "al desastre", ante lo que cree que el 29N hay que "darlo todo" y luchar todos unidos "por revertir esta situación y buscar el cambio".

"Ya no es una dejadez, ya no es una mala gestión que puede afectar pues a la economía, al desarrollo, al futuro... Está afectando ya la vida. Es que nos están poniendo en riesgo con su inacción, lo que ha sucedido en los accidentes tan dramáticos que hemos vivido en el ferrocarril", ha destacado.