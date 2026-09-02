PP de Madrid lleva mociones a ayuntamientos para mostrar su apoyo a los ceutíes frente a la "invasión sufrida"

Archivo - El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Madrid va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región, así como una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid, para mostrar su apoyo al pueblo de Ceuta tras la llegada de migrantes los pasados 30 y 31 de julio que supone "la mayor invasión sufrida en una frontera española en las últimas décadas".

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que con esta iniciativa quieren mostrar su solidaridad y apoyo a los ceutíes y llevar a todas las instituciones su "apoyo y solidaridad, porque esta ha sido la invasión más grave en democracia sobre territorio español", según recoge la formación en un comunicado.

A través de esta moción, los 'populares' madrileños señalan que la "vulneración masiva" de la frontera española afecta directamente a la seguridad nacional, a la soberanía y a la integridad territorial.

Además, esto ha generado "una grave crisis de orden público; ha llevado al límite los servicios sanitarios, asistenciales y de protección de menores y está sometiendo a un esfuerzo extraordinario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los profesionales sanitarios y a la Administración de Justicia".

Además, destacan que la integridad territorial de España "no se cuestiona, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas". "El Gobierno ha demostrado su incapacidad a la hora de prever una invasión como esta y es incapaz de tomar las medidas para atajarla cuanto antes", ha asegurado Serrano.

A través de esta moción, los 'populares' instan al Gobierno de España a activar "de manera inmediata" los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de todas aquellas personas que accedieron ilegalmente al país. Asimismo, reclama reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos sobre los principios "de respeto, reciprocidad y cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos".

La iniciativa pide también al Ejecutivo utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles, tanto nacionales como europeos, para defender la integridad territorial de España y garantizar la seguridad de sus fronteras, así como elaborar un plan específico que "garantice la inviolabilidad" de la frontera de Ceuta.

Por último, esta moción reclama al Gobierno que promueva ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento de la situación singular y excepcional de Ceuta y Melilla, "con un tratamiento equivalente al que la Unión otorga a sus regiones ultraperiféricas en materia de fondos, fiscalidad y fronteras".

Serrano ha explicado que el PSOE tiene dos opciones en sus ayuntamientos: mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta o "hacer seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez". Aunque el secretario general vaticina que si el PSOE "sigue intentando salvar la cara a Pedro Sánchez le quedará muy poco, cada vez serán menos".