PP de Madrid no ve "ninguna fisura" entre Ayuso y Moreno e insiste en la "responsabilidad" del Gobierno en Adamuz

Archivo - El senador del PP Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este viernes que no ve "ninguna fisura ni polémica" entre la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, sobre el accidente de tren en Adamuz, pero ha insistido en la importancia de exigir "responsabilidad" en el Gobierno de la nación.

Así lo ha expresado en su llegada a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el día de Madrid, después de que este jueves Ayuso pidiera que no imperara la "ley del silencio" sobre el accidente. Por su parte, el presidente andaluz insistió en resaltar la cooperación que ha existido con el Gobierno de la nación, apuntando que él no entra en "polémica" al ser preguntado sobre las declaraciones de la dirigente madrileña.

"Creo que hay algunos que buscan una polémica donde no la hay", ha valorado el 'número dos' del PP de Madrid, quien ha asegurado que a él le parecen "fantásticas y extraordinarias" las palabras de Moreno ante el grave accidente, a la vez que las valoraciones al respecto de la presidenta madrileña.

Así, ha asegurado que lo que ha hecho el PP es "guardar un escrupuloso silencio" por respeto a las víctimas, pero ha señalado que han pasado cinco días y está "convencido" de que "a nadie se le escapa de qué hubiera pasado y qué hubieran hecho algunos" si los ferrocarriles en España los gestionara el PP.

Serrano ha defendido que las palabras de Ayuso sobre Adamuz no iban contra Moreno ni contra nadie de PP sino "contra el Gobierno y Televisión Española" que tratan de "imponer el silencio sobre lo que ha ocurrido". "No hay ninguna polémica, por mucho que alguno lo intente, entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Junta de Andalucía. No hay ninguna polémica, no hay ninguna fisura en el discurso del Partido Popular ante una grave tragedia", ha insistido.

TRATAR DE ESCONDER LA "RESPONSABILIDAD"

Sin embargo, considera que tan importante es el respeto a las víctimas como "la exigencia de responsabilidades y de conocer lo que ha ocurrido", además de insistir en que lo que no puede hacer el Gobierno y sus "voceros mediáticos" es "tratar de esconder detrás del respeto la ausencia de responsabilidad".

Además, ha ensalzado que el presidente andaluz se puso a disposición del Gobierno directamente para ayudar y no "hubo que pedirle nada" ya que "rápidamente se puso a trabajar sobre el terreno". A ello, ha añadido que los que están exigiendo "respeto" a las víctimas son los mismos que "montaban campañas por sacrificar a un perro para no contagiar el ébola".

Por otro lado, y tras las críticas de la oposición por realizar una misa en Madrid pedida por la presidenta, el 'número dos' del PP ha asegurado que entiende que a la izquierda le moleste que se vaya a realizar una misa, la misma gente que "le escandalizaba que hubiera villancicos" en la Puerta de Sol.

"Madrid merece también un reconocimiento y por supuesto que haremos una misa, y yo creo que a nadie le puedo ofender", ha subrayado, a la vez de reprochar que solo le molesta a las personas que son "sectarias" y viven "con odio".

En esta misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en trasladar las condolencias a las víctimas y el pésame, si bien ha destacado que es "una obviedad" que los servicios públicos en España funcionan "cada vez peor" tras "ocho años de sanchismo".

Así, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que todo "funcione peor" en España con unos servicios públicos que "se degradan", algo que afecta de lleno a la red ferroviaria.