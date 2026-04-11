PP de Madrid rechaza la regularización "oscura, opaca y sin justificación" y avisa: "Busca colapsar servicios públicos"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas del Partido Popular - PP DE MADRID

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha rechazado este sábado el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, al que ha calificado de "oscuro, opaco y sin justificación", y ha advertido de que "busca colapsar los servicios públicos de municipios y comunidades autónomas".

Durante su intervención en la jornada 'Seguridad: nuevos retos y desafíos en nuestra sociedad, organizada por el PP de Madrid, Serrano ha insistido en que su formación no va a "cerrar los ojos" ante "la realidad de que una inmigración masiva y mal integrada genera problemas de convivencia".

En esta línea, ha alertado de que el "descontrol migratorio que fomenta el Gobierno es un peligro en términos de seguridad" y ha reclamado abordar esta cuestión sin "hipocresía" y teniendo en cuenta a "quienes cada día patrullan las calles".

El 'popular' ha querido matizar que España "ha sido siempre un país abierto y acogedor" y ha destacado que Madrid es "una tierra de oportunidades" donde miles de personas que llegaron "de manera legal" han encontrado "un futuro mejor y han contribuido a construir nuestra prosperidad".

"Si hay una región solidaria, abierta, plural, mestiza, en la que miles y miles de inmigrantes de todos los sitios del mundo, especialmente de Hispanoamérica, a nuestra región, a lograr sus sueños, a cumplir sus metas, es la Comunidad de Madrid", ha destacado Serrano.

No obstante, ha recalcado que "la integración no sucede sola" y que la convivencia "no se improvisa", sino que requiere "planificación, control y políticas que prioricen el orden y la legalidad".

Asimismo, Serrano ha extendido sus críticas al ámbito de las nacionalizaciones, vinculándolas a la Ley de Memoria Democrática, y ha advertido de que este proceso podría afectar a "2,3 millones de personas" fuera de España "sin ningún vínculo" con el país y a los que "se les va a dar la nacionalidad y el derecho al voto" en un proceso "lleno de dudas y de lagunas".

Según ha señalado, "cualquiera de esas personas podrá apuntarse a la circunscripción que quiera sin más justificación que su propia voluntad", lo que, a su juicio, abre la puerta a un "posible fraude" en el sistema electoral.

"Esto no es de buenismo. Esto no es solidaridad. Esto es intento de manipulación de un proceso electoral. Y ni con esas, aunque lo estemos vigilando, van a ser capaces de torcer la voluntad mayoritaria. No les tenemos miedo (...), porque Madrid confía en el proyecto del PP que lidera Isabel Díaz Ayuso", ha afirmado.