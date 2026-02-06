PP de Madrid reivindica "ejercicio de transparencia" de la Comunidad al mostrar correos: "No tienen nada que ocultar"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). Serrano ha comparecido tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado este viernes el "ejercicio de transparencia" de la Comunidad de Madrid al dar a conocer los correos que le fueron enviados por la concejala de Móstoles, involucrada en la acusación de acoso sexual contra el alcalde, Manuel Bautista, al asegurar que "no tienen nada que ocultar".

En una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Génova, el 'número dos' del PP madrileño ha subrayado que quien "pone el dedo y señala" a la edil es el medio de comunicación que publica la exclusiva.

"La Comunidad de Madrid presenta los correos, que no tienen nada que ocultar, y en otros casos como el del fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), por el que ha sido condenado, lo que vimos fue borrados de WhatsApp y borrados de correos electrónicos", ha señalado.

Así, ha subrayado que es el PSOE el que "borra" mensajes cuando tiene "algo que ocultar", mientras que la Comunidad de Madrid hace "un ejercicio de transparencia" al mostrar esas comunicaciones.

"No seamos hipócritas", ha trasladado Serrano, quien ha asegurado que es el medio de comunicación que da la exclusiva el que tiene "información directa" y alude directamente a esta concejala aludiendo a que fue 'número 2' en las elecciones locales al Ayuntamiento de Móstoles por el PP.

Serrano ha señalado que el Gobierno regional trató de "anonimizar los datos" pese a que ha reconocido que hubo "un error" en un extracto, que luego se subsanó.

Lo ha indicado así después de que el abogado de la concejala haya anunciado que presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual y otra contra la Comunidad de Madrid por la supuesta filtración de correos personales.

En concreto, la afectada sostiene que se produjo "una invasión" de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública.