PP de Madrid tilda de "jugarreta" la 'ley de nietos' y pide a diplomáticos que "velen por la seguridad" del proceso

Archivo - El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado de "jugarreta" la 'ley de nietos', que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados y que ha impulsado el Gobierno de la nación, y ha pedido a los diplomáticos en consulados y embajadas que "velen por la seguridad" del proceso.

Así lo ha trasladado este martes en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al Debate de Estado de la Ciudad de Madrid, después de que ayer la presidenta madrileña avisara de que funcionarios y cónsules estarían "haciendo algo ilegal" si dan la nacionalidad española "a quien no la merece".

El 'número dos' del PP de Madrid ha asegurado que en su partido "confían" en el sector diplomáticos pero ha cargado contra las "prisas" de un Gobierno que está "contratando a marchas forzadas" porque toda persona nacionalizada antes del 31 de diciembre "tendrá derecho a voto en las autonómicas y generales".

"Y parece que el Gobierno tiene mucha prisa en que voten o que tengan derecho a voto. No en que tengan nacionalidad, sino en que tengan ese derecho a voto, y el Gobierno tiene que explicar muchísimas cosas", ha valorado.

Considera Serrano que el Gobierno tiene que explicar cómo es ese proceso de nacionalización y de inscripción en el censo y si es cierto que una persona "sin ningún tipo de prueba puede convertirse prácticamente en español" solo con "algún tipo de pasaporte o libro de familia caducado".

Así, ha manifestado que existe "un riesgo real" de que se pretenda alterar el censo electoral "por la puerta de atrás" y ha criticado que el Gobierno "ataque" al PP con este asunto solo por pedir "transparencia".

Como ejemplo, ha citado el caso de Argentina al afirmar que antes de este proceso había 36.000 hispanoargentinos vinculados a Madrid, un 18% del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). "Se han apuntado solo en Buenos Aires 600.000 argentinos para ser españoles. Eso supondría, manteniendo el porcentaje, otros 120.000 para Madrid", ha apuntado.

Es por ello que el líder de los 'populares' madrileños ha subrayado que lo que piden al Gobierno de la nación es "transparencia y claridad", mientras que ha insistido en que los cónsules son los responsables políticos y administrativos que no se tienen que sentir "ofendidos" por pedirles que garanticen la seguridad.