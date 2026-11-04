PP de Madrid ve en la dimisión de Puente una "maniobra política" porque al PSOE "no le salen las encuestas"

El exconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid Carlos Novillo - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y ahora candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones del 29 de noviembre, Carlos Novillo, ha catalogado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Urbana como una "maniobra política" porque al Partido Socialista "no le salen las encuestas".

En declaraciones a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, Novillo ha señalado que la decisión de dimitir se produjo en el marco de unos "tracking" y "encuestas" que "no benefician" a los socialistas. Además, ha reprochado a Puente el "paripé" de prometer elementos de gestión que "no va a ejecutar" y "deja en el aire".

Así, Novillo ha cargado contra el exministro por, en el periodo en que "más ingresos ha habido", no haber sido capaz de modernizar las infraestructuras ni tenerlas en "buenas condiciones". "Se han dedicado simplemente a mantenerse y todo el entrono del presidente Sánchez o está en la cárcel o ha dimitido", ha dicho.

"Yo creo que es todo absurdo y no nos va a distraer de lo importante, que es honrar la memoria de las víctimas, estar muy pendientes de ellas, porque este Gobierno las ha abandonado, igual que abandonó a las de Adamuz, igual que abandonó a las del volcán de la Palma e igual que abandonó a las víctimas de la dana", ha reprochado.

En este sentido, Novillo, acompañado del secretario general de los 'populares' madrileños, ha abogado por hacer "de escudo" frente a un Gobierno socialista encabezado por Sánchez que "no tenía ni que haberse iniciado hace ya más de tres años".

Puente anunció este pasado martes su decisión de dimitir al frente del Ministerio y renunciar a su puesto en las listas al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones del 29 de noviembre tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), donde perdieron la vida 69 personas.