PP de Madrid ve en Zapatero "el epílogo final de una película de miedo" y censura la "quiebra moral" del Gobierno

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas del Partido Popular - PP DE MADRID - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ve en la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el "epílogo final de una película de miedo" y ha censurado la "quiebra moral" del Gobierno de la nación.

"La izquierda española ha querido presentar a Zapatero como una referencia moral, como la conciencia de una manera de entender la política. Y hoy ya tenemos claro que se trata de alguien que utilizó su influencia, sus contactos y el beneplácito del presidente del Gobierno para hacer negocios alrededor de un pueblo que sufría pobreza, escasez y falta de libertad", ha censurado el 'número dos' del PP de Madrid en la clausura de una jornada de los 'populares' sobre las "claves de éxito" de la región.

En la misma, ha asegurado que Zapatero convirtió "el sufrimiento humano en una oportunidad de negocio". "Son los mismos que daban pasaporte COVID a prostitutas pagadas con dinero mientras a nosotros nos encerraban en casa y nuestros familiares morían. Es esa misma gente. Y que no nos engañen, sin el Consejo de Ministros, ni (José Luis) Ábalos ni Zapatero podrían haber traficado con su red de influencias", ha denunciado.

Además, ha subrayado la importancia de que le hayan bloqueado las cuentas a un expresidente del Gobierno mientras hay todavía algunos que le "justifican o apoyan" por parte del "Gobierno más corrupto de la democracia" que representa "las tres formas de degradación: la corrupción política, institucional y moral".

Considera Serrano que cuando un Gobierno pierde "el respeto por los límites, las instituciones y su propia palabra" se convierte "en una amenaza para la democracia", además de cargar contra un Ejecutivo que "se consume en gestionar los equilibrios internos y resolver conflictos dentro de su propia mayoría".

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno acuerde con los partidos minoritarios reforzar su voz para "cambiar el reglamento del Congreso" y que sea "mucho más fácil que tengan influencia".