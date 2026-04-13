PP, Más Madrid y PSOE celebran victoria del europeísta Magyar y Vox dice que pone "en peligro la estabilidad" de Hungría

13 April 2026, Hungary, Budapest: Peter Magyar gives a speech to a crowd of supporters during the TISZA party's election night event in Budapest. The election night for Magyar's TISZA party in Budapest saw thousands of citizens gathering to celebrate a d - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP, Más Madrid y PSOE han celebrado en bloque la victoria del opositor europeísta conservador Péter Magyar en las elecciones a la Presidencia de Hungría que han desbancado al Fidesz de Víktor Orban, cuyo aliado en España, Vox, considera que se va a poner "en peligro la estabilidad" del país centroeuropeo.

Así han reaccionado los partidos de la Asamblea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces tras los comicios de anoche. El pueblo húngaro ha dado una mayoría aplastante al partido Tisza-Partido Respeto y Libertad otorgándole 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro. Orban se ha hecho con 54 escaños y pone fin así a sus 16 años en el poder.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha puesto en el foco la pertencencia del partido de Magyar al Partido Popular Europeo y ha destacado que la izquierda ha sacado "cero" escaños. Es por ello que ha ironizado con que la "ultraizquierda" --en referencia a Más Madrid-- esté festejando una victoria del PPE ya que cuando se presentan ellos, como es el caso de Sumar, "no tienen otra cosa que celebrar".

Por contra, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que es un "mal día" para "los reaccionarios del mundo y para (la presidenta de la Comunidad) Isabel Díaz Ayuso".

A la mandataria autonómica la ha calificado de "la Orban de Chamberí" haciendo alusión a las reformas de las leyes autonómicas LGTBI y Trans --que ha tachado de "derogación de facto"--, a que está "cortando la financiación de los servicios públicos", que trata de "controlar los medios de comunicación públicos y privados" y que "ha puesto a las universidades y al pensamiento crítico en el punto de mira".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha celebrado qla victoria "aplastante de un candidato que cree en Europa y que cree en la democracia". "Vivimos tiempos muy complicados en lo social, en lo humanitario y la política tiene que estar a la altura", ha rematado.

De estas celebraciones no ha tomado parte la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien considera que la salida de Orban "pone en peligro la estabilidad y sobre todo las fronteras de Hungría".

Ha recordado al PP que durante 11 de los 16 años que ha estado el Fidesz de Orban en el poder su socio han sido los 'populares'. "Hasta que Orban se dio cuenta de que el PP pues estaba plegado a los intereses de Bruselas en concreto a la invasión migratoria a todas las políticas de fanatismo climático que nos están arruinando", ha recalcado, para a continuación subrayar que tanto el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebraron anoche la victoria de Magyar.