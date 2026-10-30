PP, MM y Vox exigen "responsabilidades" por el accidente de Urda y rechazan atribuirlo solo al "error humano"

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PP, Más Madrid y Vox en la Asamblea de Madrid han coincidido este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en exigir "responsabilidades" al Gobierno central por el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, al tiempo que han cuestionado que la explicación de la tragedia se centre en un posible "error humano" del trabajador del centro de control.

Por su parte, el 'popular' Carlos Díaz-Pache ha reclamado explicaciones sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias y las medidas de mantenimiento y seguridad. A su juicio, el accidente de Urda, junto al de Adamuz el pasado mes de enero, así como el 'apagón' que afectó a España a finales de abril de 2025, plantea interrogantes sobre la gestión de los servicios y las instalaciones públicas.

"¿Qué está pasando con las infraestructuras en España?", se ha cuestionado un Díaz-Pache que ha exigido conocer además las advertencias que había recibido el Gobierno, qué actuaciones de mantenimiento se habían llevado a cabo en la vía y qué medidas excepcionales se adoptaron. En este sentido, ha abogado por asumir "responsabilidades políticas" antes de que lleguen las "judiciales".

Por parte de Más Madrid, Manuela Bergerot ha defendido que, si se produjo un fallo humano, el problema debe analizarse desde el funcionamiento del conjunto del sistema. "Si un fallo humano puede acabar en un accidente mortal, lo que falla es el sistema", ha afirmado, señalando además la responsabilidad de quien decide sobre el diseño y mantenimiento del sistema ferroviario.

Bergerot ha reclamado revisar los protocolos de seguridad y una auditoría independiente para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, ha vinculado los riesgos con el aumento del tráfico ferroviario y la entrada de unos nuevos operadores extranjeros "que no han aportado prácticamente nada", unido a la falta de inversiones necesarias para modernizar las infraestructuras y los sistemas de seguridad.

En este sentido, ha reclamado un plan de choque de inversión y aumento de personal para garantizar el funcionamiento de toda la red, denunciando que la falta de inversión y la privatización de servicios de gestión responden a una dinámica que viene de lejos y en la que, a su juicio, deben repartirse las responsabilidades entre PP y PSOE.

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha rechazado que lo ocurrido pueda atribuirse a un error humano o técnico y ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno. "Esto no es un error humano, esto ni siquiera es un error técnico, es un crimen", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de "señalar" con rapidez a "un trabajador como responsable de su gestión".

Moñino ha asegurado que su partido no guardará silencio ante la tragedia y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de dirigir una "organización criminal". Ha extendido además sus críticas a la gestión del Ejecutivo en otros ámbitos, como la inmigración, la Sanidad, la Educación y la Seguridad.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, deja ya 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, 21 de ellos en la UCI. El suceso se produjo el miércoles a primera hora, cuando un tren AVE impactó a gran velocidad contra otro de la compañía Iryo parado en la vía en medio de un problema con los sistemas de seguridad.