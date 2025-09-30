PP no apoya ni el hermanamiento ni la Medalla de Honor: "¿Qué ha hecho el pueblo palestino por Madrid para merecerla?"

Concejales socialistas despliegan en Cibeles la bandera palestina- EUROPA PRESS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los votos del PP y Vox han tumbado la proposición socialista para hermanar Madrid con Gaza y conceder la Medalla de Honor de la ciudad al pueblo palestino. "¿Qué ha hecho el pueblo palestino por Madrid para merecer esta medalla?", se ha preguntado la concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, que ha condenado el uso "mezquino" que cree que la izquierda hace del dolor.

La Medalla serviría como "reconocimiento a la resistencia del pueblo palestino, a su dignidad y sufrimiento frente a décadas de violencia y especialmente, ante el genocidio actual en Gaza", ha explicado el socialista Jorge Donaire, con una chapa de palestina en su solapa. La proposición del PSOE llega un año después, en 2024, de que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida concediera la Medalla de Honor a la comunidad judía residente en Madrid.

La propuesta del PSOE buscaba "la condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel", el apoyo del Pleno a las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados y que se celebre un acto institucional en los Jardines de Palestina (Arganzuela) el 29 de noviembre al ser el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

El grupo proponente, el PSOE, había solicitado el voto individual a mano alzada, lo que no ha sido posible por la mayoría de PP y Vox, que han rechazado esta modalidad de votación. La iniciativa ha sido desestimada por el 'no' de PP y Vox. Los concejales socialistas han mostrado su apoyo a Gaza sacando unas banderas palestinas sobre sus escaños.

"Se están quedando solos, desconectados del sentido común y del consenso democrático. Ya no se diferencian de la ultraderecha", ha lamentado Donaire dirigiéndose a la bancada 'popular'.

"MADRID NO PUEDE PERMANECER INDIFERENTE"

"Madrid tiene una responsabilidad moral de no permanecer indiferente. No podemos mirar hacia otro lado ante violaciones sistemáticas de derechos humanos, no podemos callar mientras cientos de miles de personas sufren y son asesinadas. Hablamos de un genocidio, según el Real Instituto Elcano, que indica que el 82% de los españoles califican como genocidio lo que Israel está cometiendo", ha alegado Donaire.

El socialista ha lamentado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se posicione con "Abascal, Ortega Smith, Trump o Alfonso Serrano". "Hay un centenar de países que reclaman detener esta barbarie, incluso con presidentes autonómicos de su partido, como Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Rueda, que reconocen el genocidio", ha instado Donaire.

El PSOE ha argumentado que "cada víctima exige responsabilidad y acción inmediata y llamarlo genocidio significa asumir una responsabilidad, que es la que hoy se le exige, que es estar con el sentir mayoritario de la ciudadanía". "Señor Almeida, repita conmigo, lo que ocurre en Gaza es un genocidio", se ha dirigido al regidor, para espetarle que "Madrid merece un alcalde que esté a la altura condenando el genocidio, apoyando la paz y el derecho a un Estado propio".

"Nosotros no dudamos en condenar los atentados de Hamás, pero con la misma contundencia debemos condenar las acciones que violan el derecho internacional y provocan sufrimiento", ha dejado claro, para terminar su intervención con un "¡Palestina, libre!".

CONDICIONADOS POR "LA AGENDA DE SÁNCHEZ"

Estrada, por su parte, le ha exigido "coherencia" porque "hace 19 días en el Parlamento Europeo los europarlamentarios socialistas españoles votaron lo contrario a lo que están defendiendo aquí" al "rechazar calificar de genocidio", algo que hacen porque "le interesa a la agenda de Pedro Sánchez", para tapar el procesamiento de su esposa, por ejemplo, igual que habitualmente hace uso del "Franco-comodín".

La 'popular' ha lamentado lo "inmoral" del PSOE, entre quienes pretenden "proponer al premio Nobel de la Paz y santificar a Pedro Sánchez". Ya sobre la proposición del Grupo Socialista, Yolanda Estrada ha calificado de "ocurrencia" conceder la Medalla de Honor de la ciudad de Madrid al pueblo palestino.

"¿Qué ha hecho el pueblo palestino por Madrid para merecer esta Medalla?", ha lanzado a la bancada socialista, a la que ha acusado de "utilizar al pueblo palestino", un gesto "muy mezquino, muy del estilo de su portavoz, Reyes Maroto, para intentar sacar rédito político del dolor hasta hacer el ridículo e incluso a veces recibir alguna que otra querella por la que va a ir pa'lante".

"¿QUIEREN QUE EL AYUNTAMIENTO HABLE CON TERRORISTAS? NO VA A PASAR"

El PP ha mostrado su apoyo al pueblo palestino pero "con mucha seriedad", lejos de "otra ocurrencia" como, por ejemplo, el hermanamiento con Gaza, "el colmo de la necedad" dado que se tramita de institución a institución, para apostillar que Gaza "la controla un grupo terrorista que se llama Hamás". "¿De verdad que quieren que el Ayuntamiento hable con los terroristas? Eso no va a pasar nunca. ¿O es que ya han olvidado lo que el yihadismo ha hecho?", ha interrogado a la izquierda.

"¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para blanquear la porquería que rodea a Pedro Sánchez? Pero no nos sorprende porque los terroristas y sus defensores aplauden a Sánchez: Hamás lo ha hecho ya dos veces", ha espetado la edil del PP.

Estrada ha insistido en que "las lecciones de humanidad del PSOE se hacen en función de la agenda judicial de la familia de Sánchez. ¿Han oído hablar a Pedro Sánchez de Nigeria? No. ¿Le preocupan los derechos humanos? No. ¿De Yemen, de la mayor catástrofe humanitaria del planeta? Nada. ¿Del Sahara? Rompió un acuerdo histórico", ha enumerado.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, cree que al PSOE "le importan los gazatíes exactamente lo mismo que los saharauis, o sea, absolutamente nada porque ya los abandonaron, se olvidaron de ellos, guardaron corriendo las camisetas del Sáhara porque su líder se había arrodillado ante Marruecos". El edil ha vaticinado que "pronto pasará lo mismo" con Gaza para "buscarse otra banderita, otra camiseta y otra propaganda más".

"COMPARTEN DESTINO NO POR IDEOLOGÍA SINO POR NEGOCIOS"

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha acusado al PP de "traicionar los valores de la democracia liberal", para acusar al alcalde y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "ser de Netanyahu, negacionistas del genocidio". Cree que "comparten destino no por ideología sino por negocios, por el apoyo de sus lobbistas, de sus donantes y de sus socios".

"¿Cómo va a ser defender nuestra forma de vida masacrar a más de 65.000 civiles bombardeando sus edificios indefensos, dejarlas morir de hambre?. ¿Pero creen ustedes que el comportamiento de una democracia liberal como la nuestra es masacrar a los vecinos? ¿Habría sido la solución frente a ETA bombardear Bilbao, San Sebastián o Vitoria?", ha preguntado Montejo a la bancada del PP.