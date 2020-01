PP recalca que "no se van a arrugar" ante la "amenaza" de Vox de bloquear los Presupuestos si no hay 'pin parental'

Publicado 25/01/2020 18:04:51 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha asegurado que "no se van a arrugar" ante la "amenaza" lanzada por Vox de impedir los Presupuestos regionales de 2020 si no se introduce el 'pin parental', dado que en la Comunidad no existe "adoctrinamiento" en las aulas y en el curso escolar del año que viene habrá "más información" y "transparencia" sobre las actividades en los centros.

Así lo ha destacado la secretaria general de la formación, Ana Camins, durante su intervención en la jornada de la Escuela de Formación del PP de las Rozas.

La dirigente popular ha criticado a quienes pretenden "crear una especie de alarma" en la Comunidad de Madrid respecto a esta cuestión porque en los más de 20 años que lleva el PP al frente del Ejecutivo regional no se ha producido ninguna denuncia, porque son "referentes en libertad educativa".

"Somos los únicos que hablamos sin ambages y sin ningún tipo de complejo de que defendemos todo la escuela y todo tipo de educación", ha enfatizado Camins para destacar el respaldo del PP a la enseñanza pública, a la que se dedica gran parte de los recursos económicos, pero también a la concertada y la educación especial.

Por ello, ha dicho que "hay que dejar muy claro" a las familias que la Comunidad de Madrid "no va a dar ningún paso atrás" en su política educativa, para agregar que en agosto cuando estuvieron negociando el pacto de investidura ya salió con Vox la cuestión del 'pin parental' y ese tema "quedó fuera del debate" porque hasta la propia portavoz de la formación en la Asamblea, Rocío Monasterio, "comprendió" que había que dar "más transparencia" pero "no más libertad" porque ya la tienen los padres con la elección de centro.

Además, la secretaria general del PP de Madrid ha recalcado que el curso que viene se desplegará "más información y más transparencia" en lo relativo a los programas curriculares y las actividades extraescolares de los centros educativos.

Por ello, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los miembros de la formación porque en Madrid tienen a una presidenta que "no se arruga", que "no tiene ataduras" y que es "valiente" pese a que cada día le atacan.

A su vez, ha ensalzado que con su gesto al acudir sin velo a la final de la Supercopa celebrada en Arabia Saudí ha hecho "más por la libertad y por las mujeres" en materia de libertad frente a todas esas "feministas que van envalentonar el 8 de marzo", tirando con ello "los mantras de la izquierda".