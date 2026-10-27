PP rechaza que el comité de huelga comparezca en la Comisión de Educación de la Asamblea y Más Madrid ve "censura"

Varias personas durante una concentración por la educación pública, frente a la Consejería de Educación - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP de Madrid ha rechazado este martes que el comité de huelga comparezca en la Comisión de Educación de la Asamblea, algo que Más Madrid ha interpretado como "censura".

Así lo ha trasladado el partido en un comunicado en el que ha apuntado que había sido solicitada para el 3 de noviembre para dar voz a una movilización que arrancó el 14 de octubre.

En la Mesa, que es la encargada de fijar el orden del día, el PP tiene mayoría absoluta al contar con dos de los tres miembros. El restante es del PSOE y ha votado a favor de la comparecencia.

Según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión de Educación "no considera oportuna la comparecencia de un representante del comité de huelga educativa y fundamenta su posición en que el asunto ya ha sido debatido en el Pleno de la Asamblea y volverá a abordarse próximamente".

También han argumentado que "existen cauces de diálogo y negociación abiertos entre la Consejería y los representantes sindicales y la necesidad de evitar duplicidades parlamentarias para garantizar un funcionamiento eficaz de la Comisión".

Las mismas fuentes han han recalcado a Europa Press que el Reglamento de la Asamblea establece en su artículo 70 que es competencia de las respectivas comisiones decidir las comparecencias que se pueden incluir o no en el orden del día de cada sesión y que se puede fundamentar "en razones de oportunidad, interés de la comisión en el asunto a tratar, organización de los trabajos, etc".

En cambio, Más Madrid entiende que para el PP las reivindicaciones de "quienes sostienen cada día la educación pública pueden discutirse en cualquier sitio menos en el Parlamento que tiene la obligación de escucharles".

"Ayuso y el Partido Popular pretenden silenciar en las instituciones las protestas que no pueden evitar en las calles. En lugar de escuchar al profesorado, responder a sus reivindicaciones y asumir sus responsabilidades, y sentarse a negociar utilizan la censura para impedir que la comunidad educativa tenga voz en la cámara de todos los madrileños", han añadido.

Por su parte, fuentes socialistas han recalcado a Europa Press que este 'no' es "una muestra más de cuánto les molesta cualquier cosa que no sea mostrarles admiración". "Tremendo que no vean las condiciones en las que tienen a los docentes en la comunidad más rica. Es tercermundista", han apostillado.