PP reivindica la celebración "popular" del acto del Dos de Mayo frente al "sectarismo patológico" de Sánchez

Afea a los socialistas que celebren "su fiestecita particular" aislándose en "el muro de Sánchez"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado este viernes el "acto popular" del Dos de Mayo, que este año sale de la Real Casa de Correos para celebrarse en la Puerta del Sol, frente al "sectarismo patológico" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la celebración, ha destacado que se trata de una cita "especial" porque este año tiene lugar "en la calle" aunque no va a tener "como tenía siempre un desfile militar" ni a la "Patrulla Águila pintando la bandera en el cielo de Madrid por el sectarismo patológico del presidente del Gobierno que ha decidido, con sus ataques de Madrid, también pretende separar a las Fuerzas Armadas tan queridas en Madrid de su pueblo".

"El aspirante a autócrata se cree que las Fuerzas Armadas son suyas, se cree que el Ejército es suyo, lo utiliza como le da la gana y no permite al pueblo de Madrid esa cercanía con su ejército tan habitual en estos actos", ha remarcado. Aún así, ha defendido que en la Comunidad celebran "un acto festivo, un acto popular, a pesar del tiempo, un acto en la calle para todos, a pesar de la ausencia del PSOE que ha decidido no estar" sino "aislarse detrás del muro de Pedro Sánchez y celebrar su fiestecita particular en otro punto de Madrid".

Para el parlamentario, esta separación ya se está materializando y para ello ha hecho alusión a las encuestas que se publican hoy en la que "el proyecto de la izquierda retrocede".