PP-M reprocha la deriva "preocupante e infantil" del PSOE que busca "deslegitimar las instituciones" al no acudir a Sol

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reprochado este viernes la deriva "preocupante e infantil" del PSOE-M que busca "deslegitimar las instituciones" al no acudir al acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol por el Dos de Mayo, día de la autonomía.

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación antes del arranque del evento. Los socialistas han declinado asistir y han organizado un acto propio en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Serrano ha destacado que por primera vez este Dos de Mayo sale a la calle "pese a los intentos de boicot por parte del Gobierno de Sánchez" a quien ha reprochado "impedir que el ejército, como toda la vida, participara en estas celebraciones":

"Esto no es un acto para agasajar a nadie, para agasajar a una presidenta o a un gobernador y mucho menos a un presidente de Gobierno o a un Gobierno socialista que lo que hace es permanentemente insultar y despreciar a los madrileños", ha espetado Alfonso Serrano. El Ejecutivo central no ha sido invitado en esta ocasión al percibir el Ejecutivo autonómico que ha roto "todas las relaciones" con la Real Casa de Correos.

Serrano ha afeado los "numeritos" de los socialistas que son más propios de "extremistas o populistas" que de un partido que tiene la "trayectoria del PSOE". Este "desprecio" no es a la presidenta de la Comunidad de Madrid sino a "a los madrileños" porque el PSOE ha preferido "montarse su propio acto rodeado de socialistas para que alguien aplauda" al secretario general del PSOE-M, Óscar López.

"No me extraña, puesto que esa es la tarea del señor Óscar López, no servir a los madrileños, sino seguir siendo un esbirro de Pedro Sánchez", ha remarcado el secretario general del PP-M, quien considera "bastante patético" que el PSOE decida "enfadarse o rebelarse" donde "no se le hace casito".

Ha cuestionado si "lo siguiente" será "ausentarse de los plenos de la Asamblea porque una mayoría parlamentaria no le aprueba mociones o proposiciones no de ley". Ha mostrado a continuación su preocupación por una deriva que identifica como "impuesta" por Sánchez. Ha augurado que no será "la última institución que quiera abandonar" el PSOE porque "son institucionalidad que no se someten a Sánchez".

"Si el Partido Socialista de Madrid va a continuar abandonando la institucionalidad y abrazándose al 'sanchismo', yo creo que más pronto que tarde acabará siendo marginal en la Comunidad de Madrid", ha concluido.