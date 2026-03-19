PP reprocha a Vox usar vivienda como "instrumento de confrontación" al proponer más impuestos para compra de extranjeros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante un Pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). Ayuso y la oposición parlamentaria (Más Madrid, PSOE y Vox) se miden hoy en el Pleno de la Asamblea de Ma - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha reprochado a Vox que use la vivienda como "instrumento de confrontación" tras presentar una propuesta en la Asamblea que pasa por imponer más impuestos para la compra de pisos por parte de personas extranjeras.

Esta crítica ha tenido lugar en el debate de la Proposición No de Ley (PNL) de Vox que buscaba que se pidiera al Gobierno de España una fiscalidad diferente para compradores de viviendas no comunitarios y beneficios fiscales para españoles y para construcción de vivienda protegida.

Asimismo, planteaba eximir o permitir el pago diferido de los impuestos vinculados a la adquisición o reinversión en vivienda habitual, tanto a nivel estatal como autonómico, con un plazo máximo de cinco años y sin intereses, con el fin de facilitar el acceso a la propiedad. También proponía eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando el bien heredado o donado se destine a la vivienda habitual.

Ya esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho referencia a esta iniciativa que esgrimió Moñino en la sesión de control. Reprochó las propuestas de "barra de discoteca" de Vox y afirmó que va "va contra el derecho comunitario y la libre circulación de capitales, porque no es legal discriminar tributariamente por nacionalidad o residencia, y España además fue condenada por algo parecido".

La diputada del PP Ainhoa García Jabonero ha afirmado que en la Comunidad de Madrid "solo el 5,8% de las viviendas fueron adquiridas por compradores extranjeros en 2024" y ha criticado que Vox intente hacer "un drama", además de asegurar que lo que exige la vivienda en España son "políticas serias y rigurosos".

"Los ciudadanos españoles no pueden emanciparse, no pueden formar una familia, no pueden desarrollar sus proyectos de vida y ustedes utilizan el drama de la vivienda como un instrumento de confrontación colocando su mensaje partidista para sacar rédito político", ha criticado, además de insistir en que lo importante es aumentar la oferta, reducir trabas administrativas y dar seguridad jurídica.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha subrayado que las políticas del Gobierno son "un absoluto fracaso" y ha asegurado que el PP "ha abolido el derecho a los jóvenes a acceder a una vivienda", mientras la izquierda no es "una alternativa absolutamente a nada".

"Mientras unos ponen alfombra roja a los de fuera, ustedes, señoritos de la izquierda, se empeñan en destruir absolutamente la oferta que necesitan los de dentro", ha reprochado, a la vez que ha cargado contra las "regularizaciones masivas, controles de precios, su modelo de decrecimiento y su protección a los 'okupas'".

LA IZQUIERDA CUESTIONA A VOX

Por el PSOE ha intervenido Daniel Rubio ha acusado a Vox de convertir el acceso a la vivienda en un "campo de batalla ideológico" en vez de abordarlo como una de las "mayores preocupaciones de los jóvenes y de las familias en España".

"Buscan un enemigo que sea sencillo de identificar, que además sea vulnerable, apuntan para que otros disparen", ha acusado el parlamentario socialista, quien ha reprochado a PP y Vox de no aplicar soluciones como la Ley Estatal de Vivienda en un mercado inmobiliario que "está disparado".

Por su parte, el parlamentario de Más Madrid Jorge Moruno ha censurado que Vox hable de por un lado de "frenar la compra masiva de fondos extranjeros" pero por otra parte sigan "blanqueando a ese mismo capital".

"¿Qué Vox nos toca hoy? ¿El que dice que hay que ponerle impuestos a los fondos? ¿O el que vota en contra en esta Cámara cuando traemos propuestas contra el acaparamiento de vivienda?", ha cuestionado.