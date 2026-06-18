PP sitúa a Marea de Residencias "en una oposición feroz" contra la Comunidad y "no siempre diciendo la verdad"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado a Marea de Residencias haber estado constantemente en "una oposición feroz" contra la Comunidad de Madrid y "no siempre diciendo la verdad sobre la realidad de lo que ocurre en la región".

"Las medidas que toma el Gobierno regional en materia de residencias son perfectamente acordes a lo que necesitan nuestros mayores", ha defendido el portavoz 'popular' en los pasillos de la Asamblea de Madrid preguntado por las críticas de Marea de Residencias este jueves.

La plataforma ha alertado de que el nuevo acuerdo marco provocará "traslados forzosos y pérdida de plazas" para los usuarios, que quedarán "desprotegidos", por lo que ha exigido a la Comunidad de Madrid la paralización de este pliego y más centros públicos.

En cambio, el portavoz del PP ha reivindicado que lo que hace el Gobierno regional es "garantizar el buen uso de los servicios públicos" y ha subrayado que Marea de Residencias "no se ha caracterizado por ser muy favorable al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a las acciones que hacen".