PP subraya que Montero, la "mujer más poderosa de la galaxia", abandona Hacienda sin un Presupuesto esta legislatura

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado este viernes que la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha abandonado el Ministerio de Hacienda sin unos solos Presupuestos del Estado presentados esta legislatura.

"Hoy se confirman los cambios en los ministerios económicos de Pedro Sánchez, la mujer más poderosa de la galaxia, abandona su ministerio después de mentirnos durante años", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea.

En la Vicepresidencia Primera se ha situado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mientras que el mando en Hacienda lo ha tomado el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Díaz-Pache ha puesto el foco en que no es que "no haya sido capaz de aprobarlos" sino que "no ha sido capaz de presentarlos". "Nos mintió en 2023 diciendo que presentaría los de 2024, nos mintió en 2024 diciendo que presentaría los de 2025, nos mintió en 2025 diciendo que presentaría los de 2026, y ya nos ha mentido en 2026 diciendo que los iba a presentar, y se marcha sin ellos", ha lanzado.

A renglón seguido, ha afirmado que el "ingente poder que atesoraba" la rival del 'popular' Juanma Moreno es "la nada, el vacío más absoluto y la irresponsabilidad más vergonzante".