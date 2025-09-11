PP tacha de "vergüenza" que desde la izquierda en Madrid se aliente "al boicot" de la Vuelta Ciclista

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece una rueda de prensa, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "vergüenza" que desde la izquierda en Madrid se aliente "al boicot" de la Vuelta Ciclista a España, después de que Más Madrid haya realizado un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a las protestas propalestinas convocadas para la etapa final del evento deportivo.

"Me parece una vergüenza que desde la izquierda en Madrid se esté alentando el boicot a una Vuelta Ciclista a España, uno de los grandes eventos ciclistas del mundo", ha señalado en declaraciones a los periodistas, al término de la primera sesión del Debate del Estado de la Región que ha acogido este jueves la Cámara regional.

Para Díaz-Pache, lo que hace la izquierda "por sus intereses políticos" es "complicar la imagen de España". A su parecer, "hay muchos lugares donde protestar por cualquier causa en la que creas" pero no se debe hacer "boicoteando una Vuelta y boicoteando a un equipo ciclista y a unos profesionales del deporte que lo único que hacen es ejercer su labor, su deporte y que no tienen nada que ver con la situación que se pueda vivir en su país".