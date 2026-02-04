PP ve "indigencia intelectual y vicio totalitario" en el Gobierno al decir que aplicaría un 155 en vivienda en Madrid

Archivo - El senador del PP, Alfonso Serrano, participa en la I convención ideológica de NNGG de Madrid, en Las Rozas, a 15 de noviembre de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha censurado este miércoles la "indigencia intelectual y el vicio totalitario" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras asegurar que le aplicaría el artículo 155 de la Constitución por no acometer la Ley de Vivienda.

"Demuestra una indigencia intelectual, un vicio totalitario y una obsesión permanente y enfermiza con nuestra región", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid en una visita a Arganda del Rey, donde ha defendido que Madrid "no está incumpliendo ninguna ley".

Lo ha expresado así después de que la ministra haya admitido que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

Así, ha subrayado que lo que ocurre es que la vivienda es una competencia compartida y la legislación del Estado "llega hasta donde llega". "Estas palabras también demuestran que el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo, o lo que es lo mismo, pretenden imponer el socialismo obligatorio. Lo intentan con la fiscalidad, con la educación, con la sanidad, y ahora pretenden hacerlo también con la política de vivienda", ha denunciado Serrano.

A ello, ha añadido que la política de vivienda de Sánchez "no está para dar lecciones de nada" frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ya ha entregado 6.000 de las 15.000 viviendas que está proyectando, "con un modelo que va a copiar próximamente el propio Gobierno de España y que ya lo han hecho algunos Ayuntamientos gobernados por el PSOE".

"El modelo de vivienda de la región madrileña es un modelo de éxito. Falta liberalizar suelo y acabar con la legislación Nacional de vivienda, sobre todo la que tiene que ver con el alquiler, que lo que hace es fomentar el incremento de los precios y restringir la propia oferta", ha valorado.

GARCÍA MARTÍN CRITICA QUE BUSQUEN "CUALQUIER EXCUSA PARA ECHARLES"

En esta línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afeado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que busque "cualquier excusa" para tratar de "echarles" del Gobierno regional y le ha exigido que se "ponga a trabajar".

"Como no nos ganan en las urnas, pues buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos si pudieran en la cárcel, pero es que en la cárcel están ellos y los que estamos ganando las elecciones y aplicando las políticas con las cuales nos presentamos a las elecciones somos precisamente nosotros", ha defendido el también portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Considera así que la ministra lo que tendría que hacer es "dejar de acoplarse" a los actos de los demás y "ponerse a trabajar" en las competencias que tiene, exigiéndole que construya "esas 180.000 viviendas que prometió" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que son "una estafa". "Mañana mismo se nos ha acoplado a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid", ha denunciado.

El consejero ha subrayado que existen dos modelos, el de Sánchez, que es el de la "excavadora a tiempo parcial" como en la Operación Campamento; y el de la Comunidad de Madrid, "que construye el 50% de toda la vivienda protegida que se hace en el país y que entrega más de 5.000 viviendas en el Plan Vive".