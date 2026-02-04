Rodríguez admite que habría aplicado ya el 155 a las CCAA que no aplican la Ley de Vivienda si hubiera podido

Archivo - La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

"Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional", ha apuntado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Rodríguez ha asegurado que "le llevan los demonios" tener una palanca como la Ley de Vivienda, "que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler" y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid, "donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos".

"Yo, como demócrata tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría que si no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla, pero es que yo no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional", ha recalcado la ministra.

Rodríguez ha subrayado que la Ley de Vivienda es la que le permite instar a las CCAA a regular los alojamientos turísticos o de temporada e impulsar la vivienda protegida.

"Y después hay una variante que yo tampoco puedo ocultar a la opinión pública y a la ciudadanía y es que construir viviendas, que es el objetivo prioritario, lleva tiempo", ha señalado la ministra.

"LA GRAN ANOMALÍA: MENOS VIVIENDA SOCIAL QUE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS"

Rodríguez ha denunciado que durante mucho tiempo "este país no se tomó en serio el derecho a la vivienda". "Tampoco nos tomamos en serio que teníamos un mandato constitucional de desarrollar una ley y hemos tardado 45 años en hacerlo", ha indicado.

La ministra ha insistido en que el derecho a la vivienda "no es un derecho de segunda", sino un derecho consagrado en la Constitución, donde existe un claro reparto competencial

"No nos cuestionamos que si nos ponemos enfermos es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando desde el Ministerio", ha indicado.

Rodríguez ha denunciado que la "gran anomalía" es que en España existe "menos vivienda social que alojamientos turísticos", una dinámica que, según ha resaltado, está intentando revertir el Gobierno.