PP vincula protestas en La Vuelta con "kale borroka o yihadismo": "Representan al PSOE pero no a la sociedad madrileña"

GETAFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha vinculado este martes las protestas propalestinas durante La Vuelta Ciclista con "la kale borroka o el yihadismo", además de afirmar que "a lo mejor representan al PSOE pero no a la sociedad madrileña".

En declaraciones a los periodistas desde Getafe, el 'número dos' del PP madrileño ha criticado que la izquierda madrileña y, en concreto, el secretario general de los socialistas en la región, Óscar López, "se empeñe en decir" que las protestas "representan al pueblo de Madrid".

"Tenemos pruebas de que, en esa violencia callejera, había personas que habían sido vinculadas con la kale borroka o con el yihadismo. La propia Guardia Civil ha detectado que había autobuses que vinieron del País Vasco", ha expresado Serrano, después de que varios medios de comunicación hayan vinculado estas protestas con grupos radicales antisemitas o relacionados con Irán.

Serrano ha lamentado "abochornado" cómo la Delegación del Gobierno o el Ministerio del Interior "lejos de sentir algún tipo de pesadumbre" muestra "caras de satisfacción". "Es evidente que era muy difícil que La Vuelta Ciclista pudiera concluir de manera pacífica y normal, cuando los principales agitadores eran el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) y su mamporrero, el delegado del Gobierno en Madrid (Francisco Martín) eran los principales instigadores para que La Vuelta no llegara a su fin, cómo finalmente ocurrió", ha reprochado.

Además, ha censurado que Martín no haya tenido todavía "ni una sola palabra de aliento" para los 22 policías que fueron heridos "por parte de esa gente que, según el propio Gobierno de Sánchez, era gente pacífica".

"La gente pacífica eran las familias con niños llorando que tuvieron que salir corriendo, cruzando la Castellana y otras calles de Madrid porque se iba a montar la mundial. Una mundial perfectamente planificada, conocida y permitida por el Gobierno de España y su falso dispositivo", ha denunciado.