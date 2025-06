PP y Vox rechazan 12 medidas de Más Madrid sobre empleo juvenil

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado la iniciativa de Más Madrid que planteaba una batería de 12 medidas para fomentar el empleo juvenil tras criticar la gestión del Gobierno de España y la tasa de desempleo entre los jóvenes así como tras tachar de contraproducentes varias medidas.

Ha tenido lugar en el debate de una Proposición no de Ley (PNL) presentada por Más Madrid en la que sugerían una batería de doce medidas encaminadas a mejorar el empleo juvenil. En la misma se planteaban medidas como tender a la reducción de jornada hasta las 32 horas, que la primera matrícula en la universidad sea gratis, que haya un servicio público de asesoría, el rediseño de la Formación Profesional o una plataforma pública de búsqueda de empleo.

Para defender esta iniciativa ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás, quien ha señalado como uno de los principales problemas de los jóvenes la precariedad y "la falta de empleos de calidad". Ha cifrado en cerca de un 30% los jóvenes que en Madrid tienen un contrato temporal.

"Ustedes lo que hacen es ofrecer medidas generales y cortoplacistas que no al problema de raíz. Y esto solo perpetúa que el problema siga existiendo. No invierten más en educación, no amplían plazas en la pública para que el dinero no sea un obstáculo, no reducen las matrículas, no ayudan a las familias que lo necesitan para que sus hijos no tengan que trabajar. No hacen absolutamente nada", ha reprochado Borrás contraponiendo la actitud que percibe en el PP con las propuestas hechas por Más Madrid.

Por el PP ha intervenido Carlota Pasarón ha tachado el punto de partida de la propuesta de "delirios, mentiras y un relato de Madrid que afortunadamente solo está" en las cabezas de Más Madrid.

Entre los puntos con los que ha sido especialmente crítica es con la petición de un servicio de control horario obligatorio por parte de la Comunidad de Madrid cuando "no es una competencia autonómica":

"Y piden que los sindicatos tengan poder de decisión vinculante en las empresas. Esto es una aberración. Es una amenaza directa a la libertad de empresa, a la propiedad y a la seguridad jurídica y, por lo tanto, al empleo", ha advertido.

También ha sido crítica la diputada de Vox Belén González. Ella ha comenzado afirmando que el Gobierno central ha convertido el empleo joven en un "auténtico problema" y ha cargado también contra la "corrupción" en su entorno.

"Han traído cierre de sectores productivos, expulsión de trabajadores veteranos, destrucción del tejido empresarial, asfixia fiscal y normativa para quien aún quiere seguir creando riqueza en España. Nos presentan esta PNL como si las cifras de desempleo hubieran aparecido por arte de magia. Como si no tuvieran nada que ver", ha lanzado, afirmando que la izquierda "no es la solución, es la causa".

En el caso del PSOE el interviniente ha sido Esteban Álvarez ha fijado como básica la formación para el futuro de los jóvenes y tener un "desarrollo de esta comunidad a medio y largo plazo". Es por ello que ha puesto el foco, entre ellos, en las plazas de Formación Profesional, a sus ojos insuficientes en la autonomía.

"En Madrid tenemos una gran carencia y eso es algo que también se podría solventar con una política decidida y no sería tampoco tan complicad", ha planteado. Álvarez ha remarcado también que deben llegar los fondos a las universidades al 1% del PIB regional y ha cargado contra la técnica del "despiste" de la consejería del ramo con los borradores de la futura ley.