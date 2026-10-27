PP y Vox rechazan en Cibeles movilizar vivienda vacías de la EMVS y un protocolo ante desahucios con atención social

Imagen de recurso de un Pleno en Cibeles - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y los concejales no adscritos han rechazado en el Pleno de Cibeles de octubre una proposición del PSOE que pedía movilizar viviendas vacías de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), desarrollar un protocolo contra desahucios con atención social y pedir a la Comunidad que se declare a la ciudad zona tensionada y se aplicaran los límites al alquiler.

Para defender esta proposición ha tomado la palabra el edil socialista Pedro Barrero, quien ha arrancado su intervención recordando el desalojo de Maricarmen Abascal de Retiro y reivindicando también la inversión del Gobierno de España en la capital a través del Plan Estatal de Vivienda o los fondos europeos.

Frente a ello, ha situado a un Gobierno municipal que apuesta por un Plan Reside y unas normas urbanísticas que "facilitan la especulación" y una derecha (PP y Vox) que votaron contra los reales decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo central. Entiende Barrero que el Gobierno de Almeida apuesta por presentar "como soluciones unas inversiones que encubren operaciones especulativas".

Por el Gobierno municipal ha intervenido el delegado de Vivienda Álvaro González, quien ha destacado que tras ocho años de Ejecutivo central socialista el problema de la vivienda se ha convertido en "el más importante".

Sobre la propuesta socialista ha preguntado que si el PSOE exigirá también a la Sareb, la Seguridad Social y a Muface que ponga a disposición del Consistorio las viviendas que estén vacías en la ciudad. Ha insistido en que la declaración de zonas tensionadas implica la salida de viviendas del mercado --señalando a Barcelona-- mientras considera que los reales decretos han generado "inseguridad jurídica". "¿El Ministerio de Vivienda para qué vale? Para nada. Háganlo desaparecer porque solamente es un sitio para colocar amiguetes", ha rematado.

El concejal no adscrito Javier Ortega Smith, quien ha cargado contra una izquierda que tiene "una obsesión por intervenir el mercado" que lo que hace es "encarecer el mercado". "El primer éxito de sus decretos, que sin haberse aprobado siquiera han logrado ahuyentar a 3.500 viviendas del mercado, lo cual reduce la oferta, lo cual aumenta, por supuesto, el precio", ha remarcado.

Por su parte, la portavoz de Vox Arantxa Cabello ha cuestionado el efecto que pensaba la izquierda que iba a tener meter al mercado "un montón de restricciones al alquiler" y lanzar el mensaje de "se puede dejar de pagar la casa".

"Es que son ustedes los causantes de esta situación", ha lanzado sobre la crisis habitacional, al tiempo que ha afirmado que el PSOE sabía los efectos porque es "imposible" desconocerlos para "alguien que tenga nociones de economía".

Por último, José Luis Nieto, de Más Madrid, ha afirmado que los desahucios que se han producido en la ciudad --como Maricarmen o David, en Vallecas-- muestran "cuál es la crueldad y el extremo al que puede llegar la emergencia habitacional".

Ha reivindicado, por contra, la "presión ciudadana" que ha impulsado cambios a través de los dos nuevos reales decretos y ha respaldado la necesidad de tomar más medidas como las planteadas por el PSOE. "Sin embargo, para ustedes, señores del Partido Popular, parece que no haya emergencia habitacional y que lo mejor que se puede hacer es no hacer nada", ha reprochado.