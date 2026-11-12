PP y Vox reprueban a Sánchez en la Asamblea por su "responsabilidad" en la gestión ferroviaria tras Urda

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han reprobado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid por su "responsabilidad" de la situación actual del sistema ferroviario y tras el accidente de dos trenes en Urda (Toledo) que acabó con la vida de 69 personas.

Ha sido en el marco de una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara regional, en la que Vox pedía la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, como responsable del sistema ferroviario. Finalmente, ambas formaciones han acordado aprobar una enmienda para elevarlo al presidente de Gobierno tras la dimisión de Puente.

También pedían implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria y reformar los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento ferroviario, a lo que añaden la elaboración de una auditoría integral de la red y promover un plan nacional de inversiones.

El diputado de Vox Javier Pérez Gallardo ha censurado que se produjeron dos tragedias ferroviarias mientras el Gobierno "colocaba a prostitutas en puestos de responsabilidad" en el Ministerio de Transportes y en empresas ferroviarias, además de cargar contra la forma de gestionar "corrupta y vil".

Considera que Pedro Sánchez no puede "seguir siendo presidente ni candidato a las próximas elecciones" por su labor al frente de un Gobierno en el que se han acumulado "incidencias, averías, retrasos y problemas de mantenimiento", además de hacer alusión a una gestión de contratos públicos que "está siendo investigada por la justicia".

"Mientras los españoles confiaban en que sus impuestos servían para garantizar la seguridad de nuestros trenes, los investigadores judiciales empiezan a examinar adjudicaciones y contratos públicos bajo sospecha", ha señalado, además de subrayar que lo más grave son el centenar de personas que han fallecido a consecuencia de los accidentes ferroviarios en Adamuz y Urda.

De su lado, el diputado del PP Ignacio Catalá ha cargado contra una izquierda que está "tan corroída por su ideología que están carentes de la moralidad y de las responsabilidades" de lo que está sucediendo en los trenes españoles, que ha calificado de "vergonzoso".

"Creo que se equivocan gravemente cuando no asumen las responsabilidades y no piden perdón a quien han sido los destinatarios de sus malas decisiones técnicas y penales de este accidente", ha afirmado, aludiendo a las consecuencias de la "negligencia continuada" y a las decisiones políticas.

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Por Más Madrid, María Acín ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza en el sistema ferroviario y el pacto que estableció el bipartidismo para "para hacer de España el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad por detrás de China".

Es por ello que ha cargado contra PP y Vox al entender que sus propuestas fiscales y económicas suponen la "ruina" de España y que la ausencia de recursos afectaría a la red ferroviaria. Por contra, ha reclamado varias medidas como unificar Renfe y Adif para que sea un "gran operador público" y ha contrastado la inversión de los gobiernos progresistas en el sistema ferroviario entre 2019 y 2025 de "casi 1.200 millones" frente a los "149 millones de 2012 a 2017".

Por último, ha cargado contra esta iniciativa, ha destacado que Puente dimitió y ha afeado al PP tratar de forma diferentes a las víctimas según el responsable. Ha citado el Yak-42, el accidente de Angrois o la dana de Valencia y el expresidente valenciano Carlos Mazón que sigue siendo diputado en la Comunitat Valenciana.