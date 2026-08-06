El precio del alquiler en la Comunidad cae un 10,6% en julio pero sube en Fuenlabrada o Móstoles, según Fotocasa

Viviendas en construcción, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid cae un 12,2% en su variación mensual y un 10,6% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en julio en 19,27 euros el metro cuadrado al mes, aunque aumenta en municipios como Fuenlabrada o Móstoles, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este descenso interanual en la región supone la segunda caída de toda la serie histórica. En seis de los once municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior, destacando Fuenlabrada (8,5%), Móstoles (5,3%), Alcorcón (3,8%), San Sebastián de los Reyes (3,5%), La Moraleja (1,5%) y Las Rozas de Madrid (0,1%).

Por otro lado, las ciudades con los mayores descensos en un año son Alcalá de Henares (-55,0%), Getafe (-11,2%), Madrid capital (-10,7%), Leganés (-8,5%) y Pozuelo de Alarcón (-5,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, el orden de los municipios de mayor o menor precio es La Moraleja con 21,66 euros/m2 al mes, San Sebastián de los Reyes con 20,65 euros/m2 al mes, Madrid capital con 19,95 euros/m2 al mes, Pozuelo de Alarcón con 18,66 euros/m2 al mes, Villanueva de la Cañada con 18,24 euros/m2 al mes, Majadahonda con 17,63 euros/m2 al mes, Fuenlabrada con 17,57 euros/m2 al mes, Las Rozas de Madrid con 17,14 euros/m2 al mes, Alcobendas con 16,34 euros/m2 al mes, Alcorcón con 16,28 euros/m2 al mes, Getafe con 16,23 euros/m2 al mes, Galapagar con 15,59 euros/m2 al mes y Villaviciosa de Odón con 15,50 euros/m2 al mes,

Por otro lado, las ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico son Móstoles con 15,38 euros/m2 al mes, Tres Cantos con 14,70 euros/m2 al mes, Colmenar Viejo con 14,00 euros/m2 al mes, Leganés con 13,71 euros/m2 al mes y Alcalá de Henares con 5,91 euros/m2 al mes.

A nivel nacional, si se analizan los precios respecto a los de hace un año, Cataluña lidera los descensos del precio del alquiler, con una caída del 16,3%, la más acusada de su serie histórica. Le sigue Madrid, con un retroceso del 10,6%, el segundo mayor registrado, solo por detrás del 10,7% de abril de 2021.

Mientras, las comunidades autónomas con incrementos de mayor a menor son Aragón (13,3%), Castilla-La Mancha (11,7%), Navarra (8,6%), Extremadura (8,3%), Asturias (7,5%), Canarias (7,2%), Comunitat Valenciana (6,2%), Castilla y León (5,7%), Región de Murcia (5,2%), Andalucía (4,4%), Galicia (2,4%), La Rioja (2,2%), Baleares (0,3%) y Cantabria (0,2%). Por otro lado, las tres regiones con descensos interanuales son Cataluña (-16,3%), Madrid (-10,6%) y País Vasco (-0,1%).

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 euros/m2 al mes son: Madrid con 19,27 euros/m2 al mes, Baleares con 19,07 euros/m2 al mes, Cataluña con 17,08 euros/m2 al mes, País Vasco con 16,98 euros/m2 al mes y Canarias con 16,09 euros/m2 al mes.

Le siguen, Comunidad Valenciana con 14,80 euros/m2 al mes, Cantabria con 14,03 euros/m2 al mes, Navarra con 13,02 euros/m2 al mes, Asturias con 12,33 euros/m2 al mes, Aragón con 12,12 euros/m2 al mes, Andalucía con 12,04 euros/m2 al mes, Región de Murcia con 10,61 euros/m2 al mes, Galicia con 10,55 euros/m2 al mes, Castilla y León con 10,32 euros/m2 al mes, La Rioja con 10,09 euros/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 9,14 euros/m2 al mes y Extremadura con 7,87 euros/m2 al mes.