El precio de la vivienda libre en la región escala un 12,9% en el segundo trimestre, siete décimas más que la media

Archivo - Obras en bloques de vivienda, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en la Comunidad de Madrid escaló un 12,9% en el segundo trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, una tasa siete décimas por encima de la media nacional (+12,2%), según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Comparado con el primer trimestre, el precio de la vivienda libre en la región madrileña ha aumentado un 4,2%, ocho décimas más que la media nacional (+3,4%).

Por otro lado, el precio de la vivienda nueva en la Comunidad se ha incrementado un 5,6% de abril a junio frente al mismo periodo de 2025, mientras que la tasa nacional ha anotado un ascenso del 7,4% interanual. En comparación al primer trimestre, el precio de la vivienda nueva en Madrid creció un 3%.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 14,1% durante el segundo trimestre de 2026, 1,2 puntos por encima de la media nacional (+12,9%). Comparado con el primer trimestre del año, el precio de la vivienda usada en Madrid subió un 4,4%.

Finalmente, de enero a junio, el precio de la vivienda libre en la región ha ascendido un 7,4% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la vivienda nueva y usada han anotado subidas del 4,8% y del 7,8%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre subió un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%, según Estadística.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

El precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%). Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).