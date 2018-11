El precio de la vivienda en Madrid en octubre alcanza los 2.496 euros, un 1,31% más que en septiembre, según pisos.com

Publicado 31/10/2018 16:58:23 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid es la segunda región que más ha subido el precio de la vivienda frente al año pasado, un 22,03 por ciento, y en concreto, en octubre tuvo un precio medio de 2.496 euros por metro cuadrado, subiendo un 1,31 por ciento respecto a septiembre, según pisos.com.

Interanualmente, se produjo una subida del 22,03 por ciento, la segunda más llamativa de España. Madrid fue la tercera autonomía más cara, por detrás de Baleares (2.963 euros/metro cuadradado) y País Vasco (2.496 euros/metro cuadrado).

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en octubre registró un precio medio de 1.656 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,21 por ciento.

"Todo apunta a que los precios mantendrán su tendencia alcista, y en algunas localizaciones la vivienda ya ha recuperado el valor previo a la crisis, mientras que en otras todavía tendrán que pasar algunos años más", ha apuntado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Asimismo, a su parecer, el empleo se está "fortaleciendo poco a poco, configurando una demanda potencial muy importante" y "los compradores de hoy se comportan de un modo realmente activo", ya que "suscriben alertas en los portales inmobiliarios y acuden a las ferias del sector a valorar distintas ofertas en función de su presupuesto".

Para el experto, la única "amenaza" que "podría truncar la evolución positiva" es la "incertidumbre" que actualmente "afecta a las hipotecas". "La decisión del Tribunal Supremo de aplazar su decisión con respecto a quién le corresponde el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados está dilatando la concesión de préstamos", ha sostenido.

En este punto, Font ha señalado que esta "coyuntura no solo ha paralizado operaciones que estaban a punto de ser cerradas, sino que ha provocado que en las sucursales no se ofrezca información hasta que no haya una resolución definitiva".

De hecho, el directivo ha recordado que "prácticamente la mitad de las compras necesita financiación, por lo que una gestión inadecuada deja a acreedores y deudores en una situación de inseguridad jurídica".