La pregonera de las fiestas de San Cayetano alaba la solidaridad de Madrid con su "capacidad para abrir los brazos"

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha acompañado a la jefa de Organización de SAMUR-Protección Civil, Paloma Miravet, durante la lectura del pregón - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Unidad de Organización de Samur-Protección Civil, Paloma Miravet, pregonera de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, alabó ayer la solidaridad de Madrid con su "capacidad para abrir los brazos", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Madrileña y enfermera con casi tres décadas de trayectoria profesional al servicio de la ciudad, Miravet compartió algunas de las experiencias vividas durante casi 30 años recorriendo Madrid desde una ambulancia de Samur-Protección Civil.

En su pregón reivindicó además el papel de los barrios como espacios de convivencia, apoyo mutuo y cohesión social: "Hay algo que siempre me ha emocionado de esta ciudad, su capacidad para abrir los brazos. Madrid nunca pregunta de dónde vienes, solo pregunta si necesitas algo. Después de todos estos años solo puedo llegar a una conclusión, Madrid tiene un corazón inmenso", ha defendido.

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha destacado que la elección de la pregonera supone "un merecido reconocimiento a quienes dedican su vida a cuidar de los demás, encarnando valores como la entrega, la solidaridad, la cercanía y la vocación de servicio público que forman parte de la esencia de Madrid y que reflejan el espíritu de estas fiestas populares que celebran la convivencia, las tradiciones y el orgullo de pertenencia".

Las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma vuelven a convertir durante las próximas semanas las calles del distrito de Centro en escenario de actividades culturales, musicales, vecinales y tradicionales. El concejal ha subrayado que "agosto es el mes en el que el distrito de Centro late de una manera especial y vuelve a mostrar el alma más castiza de Madrid".