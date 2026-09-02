Presidenta de la FMM anima a acudir a las concentraciones por Ceuta para exigir "compromiso" y "soluciones" al Gobierno

Archivo - Archivo.- La presidenta de la FMM, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet (PP), también alcaldesa de Alcalá de Henares, ha animado a todos los vecinos de los 179 municipios de la región a sumarse a las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta frente a los ayuntamientos de España y ha resaltado la importancia de salir a las calles a "exigir respuestas, compromiso y soluciones" al Gobierno central.

Las concentraciones de apoyo a Ceuta están convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a partir de las 20.00 horas ante todos los ayuntamientos de España, coincidiendo con el Día de la Cuidad Autónoma.

Piquet se sumará a la convocada en Alcalá de Henares, donde es alcaldesa, y dará lectura al manifiesto elaborado por la FEMP mostrando el apoyo de todos los españoles a sus compatriotas ceutíes, ha apuntado la FMM en un comunicado.

Asimismo, se trasladará el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ejército que están desplegados en la ciudad autónoma, "dando todo lo que les permiten dar de sí para volver a la normalidad".

Piquet ha insistido en que "Ceuta no está sola" y ha señalado la importancia de salir todos esta tarde a las calles a "exigir respuestas, compromiso y soluciones al Gobierno de España".