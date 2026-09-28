La presidenta del TSJM reivindica la independencia judicial frente al "desprestigio sistemático" de los tribunales

Archivo - Imagen de recurso de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Sep. (EURIPA PRESS) -

La presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), María Aurora de la Cueva Aleu, ha lamentado este lunes el "desprestigio sistemático" al que, a su juicio, se está sometiendo a la Justicia y ha reivindicado la necesidad de preservar la independencia judicial durante el solemne acto de apertura del año judicial de los tribunales madrileños.

La ceremonia de apertura de los tribunales madrileños ha reunido esta mañana a representantes de las distintas instituciones vinculadas a la Administración de Justicia y sirve cada año para hacer balance de la situación de los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid y plantear los principales retos para el nuevo curso.

Durante su discurso, De la Cueva ha incidido en la importancia de defender la función jurisdiccional frente a los cuestionamientos que puedan poner en duda la legitimidad de las resoluciones judiciales o la independencia de quienes las dictan.

La presidenta en funciones del TSJM ha incidido así en la necesidad de diferenciar entre la crítica legítima a las decisiones de los tribunales y aquellos ataques que, según ha advertido, pueden terminar erosionando la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.

En este sentido, ha reivindicado que los jueces y magistrados deben poder ejercer su función "con independencia", sometidos únicamente al imperio de la ley y sin verse condicionados por presiones externas.

De la Cueva ha defendido asimismo el papel de los tribunales como garantes de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho, y ha llamado a preservar el respeto institucional hacia la Justicia.

SOBRECARGA JUDICIAL

La presidenta en funciones del TSJM también ha puesto el foco en la sobrecarga que soportan los órganos judiciales madrileños, una situación que, según ha señalado, dificulta la prestación de un servicio público de Justicia ágil y de calidad. En este sentido, ha reivindicado la necesidad de dotar a los tribunales de los medios personales y materiales necesarios para hacer frente al volumen de asuntos que deben resolver.

Asimismo, ha aludido a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo despliegue supone una profunda transformación de la organización judicial, con la implantación de los tribunales de instancia y nuevas fórmulas de organización interna. De la Cueva ha incidido en que cualquier reforma de la Administración de Justicia debe ir acompañada de los recursos necesarios para que pueda aplicarse de manera efectiva.

En este contexto, ha defendido que la modernización de la Justicia no puede limitarse a cambios organizativos o normativos, sino que debe permitir reducir la pendencia, agilizar los procedimientos y mejorar los tiempos de respuesta a los ciudadanos. La sobrecarga de trabajo, ha planteado, constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar esos objetivos.

La magistrada ha situado entre los principales retos del nuevo año judicial la mejora de la eficiencia y la respuesta a la creciente carga de trabajo de los juzgados y tribunales madrileños, junto con la necesidad de garantizar unas condiciones adecuadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Durante su intervención, De la Cueva ha tenido también unas palabras de reconocimiento para el expresidente del TSJM Celso Rodríguez Padrón, de quien ha destacado su trayectoria y su compromiso con la institución.