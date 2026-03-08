El presidente del CBA ve la "práctica desaparición" de la Comunidad del consorcio tras el cambio de financiación

Archivo - La fachada del Círculo de Bellas Artes, a 25 de agosto de 2021, en Madrid (España). - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid, Juan Miguel Hernández León, ha lamentado la "práctica desaparición" de la Comunidad de Madrid del consorcio de la institución tras el cambio de modelo de una subvención nominativa a financiación por proyectos impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, una decisión que, a su juicio, altera la naturaleza del propio organismo.

En una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista en la última Comisión de Cultura de la Asamblea, Hernández León ha relatado que el 29 de octubre de 2024 el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, comunicó al director del CBA, Valerio Rocco, la retirada de la subvención nominativa para 2025 y su sustitución por un convenio de colaboración para actividades concretas.

El presidente del Círculo ha explicado que el nuevo sistema se articula como una contratación de servicios y pago de facturas vinculadas a actividades concretas. "No es una financiación, sino un pago de facturas respecto a un determinado servicio", ha resumido.

Hernández León ha precisado que esta decisión obligó a modificar los estatutos del consorcio, regulado por la Ley 40/2015, que define este tipo de entidades como una asociación entre administraciones públicas y entidades privadas para sostener un proyecto común.

En esa línea, el patronato aprobó por unanimidad nuevos estatutos en diciembre de 2025, un cambio que, según ha señalado, redujo la presencia de la Comunidad de Madrid a dos representantes "con voz pero sin voto". "La Comunidad de Madrid prácticamente ha desaparecido del consorcio", ha lamentado.

Aun así, ha insistido en que la institución nunca ha querido prescindir de la administración regional. "Nunca hemos querido que la Comunidad de Madrid desaparezca del consorcio", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo madrileño ha sido históricamente el que más ha aportado al Círculo, "el doble de las otras administraciones".

EL CAMBIO DE MODELO

El cambio de modelo, ha señalado, también se traduce en una reducción de la aportación económica. Así, Hernández León ha indicado que la subvención nominativa de la Comunidad de Madrid ascendía a 250.000 euros anuales destinados al proyecto global del Círculo, mientras que el nuevo sistema prevé una financiación de alrededor de 100.000 euros vinculada a proyectos concretos que determine la Consejería de Cultura.

En este sentido, ha insistido en que el problema no es el nuevo sistema de financiación por proyectos en sí, sino sus efectos sobre la naturaleza del consorcio. "El problema, insisto, es ese cambio estatutario", ha reiterado.

"No es que nos moleste en absoluto el hecho de que se decida por la Consejería de Cultura destinar contratación de servicios", ha señalado, antes de explicar que la diferencia radica en que un consorcio supone "un apoyo al proyecto global" de la institución.

Pese a ello, ha quitado hierro al impacto económico de la medida. "No supone ningún tema, digamos, preocupante, definitivo, para la economía del Círculo de Bellas Artes", ha afirmado, para luego subrayar que, coincidiendo con la retirada de la subvención nominativa, se incorporaron dos nuevas empresas privadas al consorcio.

Hernández León ha defendido asimismo el peso cultural del CBA, que según el Observatorio de la Cultura se sitúa como la quinta institución cultural de Madrid.

En su intervención ha precisado que el presupuesto aprobado para 2026 asciende a 7.182.419 euros y que la aportación conjunta de las administraciones públicas representa el 6,9% del total. Sumadas las empresas privadas presentes en el consorcio, ese porcentaje alcanza el 12%, mientras el resto procede de recursos propios de gestión. "Por cada euro que pone la Administración Pública, el Círculo de Bellas Artes aporta casi nueve", ha zanjado.

Sobre el sistema por proyectos, ha indicado que la institución remitió en noviembre una relación de iniciativas culturales a la Consejería para que valorara cuáles apoyar. "Estamos esperando todavía la respuesta", ha asegurado.

ALERTA EUROPEA EN TORNO A CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Sobre el comunicado emitido en febrero por la European Alliance of Academies en el que pedían a la Comunidad de Madrid reconsiderar su decisión de rebajar la financiación a la institución cultural, el presidente del Círculo ha señalado que se ha generado "una especie de connotación sospechosa de un intento de dirección o de, no me atrevo a decir la palabra, censura".

"Y estoy seguro que no es la intención de la Consejería de Cultura en absoluto, posiblemente lo que hay es un cambio de criterio estético", ha añadido.

Al hilo, ha indicado que no le gustaría ver a la Comunidad de Madrid asociada en Europa a debates sobre riesgos para la libertad artística. En este sentido, ha hecho referencia a un proyecto europeo de 1,7 millones de euros que ha obtenido el Círculo para elaborar una cartografía de "los peligros sobre la libertad artística en Europa". "No me gustaría que estuviera la Comunidad de Madrid en esa cartografía", ha dicho.

MM VE "CENSURA SOFISTICADA" Y PSOE UN "MALTRATO INSTITUCIONAL"

Durante la sesión, la diputada de Vox Ana Velasco ha defendido que las subvenciones por proyecto permiten mayor control del gasto y sostuvo que las nominativas "entregan un dinero a las entidades que luego ellas emplean como les parece", mientras que el nuevo modelo tiene "la ventaja de que se conoce mejor en qué se emplea el dinero" y de que "hay más transparencia".

Igualmente ha planteado que, si el Círculo decide su programación "de acuerdo con su concepto de cultura", la Consejería puede "decidir los proyectos que financia de acuerdo con su política cultural".

Desde el PSOE, el diputado Santiago Rivero ha sostenido en cambio que la decisión del Gobierno regional "no es una decisión económica, es una decisión política" y ha denunciado que la Comunidad "ha decidido salir del consorcio de una de las instituciones culturales más importantes que hay en este país". A su juicio, no se trata solo de financiación, sino de un "maltrato institucional" a la entidad.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Marisa Escalante ha afirmado que lo que estaba en juego no era solo "un recorte en la financiación al Círculo de Bellas Artes", sino "cuál es la relación que quiere mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid con sus instituciones culturales independientes". En su opinión, se está pasando "de un modelo de apoyo estructural a otro condicionado y discrecional" y eso convierte la incertidumbre en una forma de "censura sofisticada".

De su lado, el diputado del PP Pedro Corral ha negado que exista voluntad de censura y ha agradecido a Hernández León haber dejado claro que la Comunidad "no tiene voluntad de censurar la actividad cultural del círculo" ni de provocar su "asfixia económica".

Corral ha defendido que el Gobierno regional busca "seguir colaborando más eficazmente con la institución" mediante financiación por proyectos y ha recordado que la Comunidad ha sido históricamente "la Administración Pública que más financiación ha aportado al círculo, 30 millones de euros desde 1983".