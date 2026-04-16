El presunto autor del asesinato de un niño en Villanueva permanece en la enfermería de la cárcel de Navalcarnero

Fachada del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del asesinato de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada se encuentra ingresado en la enfermería del centro penitenciario de Navalcarnero, donde permanece bajo vigilancia médica y control de la medicación pautada, según fuentes jurídicas.

El detenido, un joven de 23 años, fue puesto a disposición judicial el pasado domingo, cuando la magistrada titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza nº 1, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en el marco de una investigación en curso por un delito de asesinato.

Según las mismas fuentes, la causa se encuentra todavía en fase de instrucción, por lo que la calificación penal podría variar a medida que avancen las diligencias.

La declaración del arrestado se realizó por videoconferencia desde el Hospital Puerta de Hierro, donde se encontraba ingresado. Durante su comparecencia, el detenido se acogió a su derecho a no declarar.

En el auto judicial de ingreso en prisión se estableció que Instituciones Penitenciarias valorarase su ubicación en enfermería o, en su caso, en un módulo psiquiátrico, con el objetivo de garantizar el seguimiento de su estado de salud y la evolución de la enfermedad.

El mismo día de su puesta a disposición judicial, el acusado fue trasladado al centro penitenciario de Navalcarnero, donde permanece desde entonces mientras continúa la investigación de los hechos.