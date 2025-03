Uno de los presuntos asesinos de Gabriel Kraus admite que le golpeó y los otros dos se desvinculan del crimen

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de los presuntos asesinos del joven Gabriel Kraus, quien murió a mahetazos la tarde del 19 de agosto de 2021, se han desvinculado durante su declaración del crimen y otro de ellos ha admitido solo que participó en los golpes y que vio a uno de los menores condenados apuñalarle.

Los tres procesados, miembros de la banda latina de los Dominican Don't Play, han sido interrogados en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid tras la conclusión de la prueba testifical y pericial.

El primero en declarar ha relatado que se encontraban en la zona porque había quedado a grabar un videoclip, al igual que los otros dos encausados, y que se enteró de lo ocurrido dos días después, negando que participara en la paliza mortal.

Otro de los procesados ha narrado que estaba por el lugar y que vio un altercado, que "no iba" con él. "Mi amigo me dijo que había un problema y que le habían dado una paliza a Jasel --uno de los menores condenados-- y por eso, él lo apuñaló. Subimos a la casa de Jota. Me cagué porque nos dimos cuenta que el chaval había muerto y yo me fui a mi casa", ha explicado.

El último en comparecer ha detallado que habían quedado en el parque de Berlín de la capital para grabar un videoclip y que en el recorrido se encontraron a "un chaval fumando" en el umbral de la puerta de una casa, en la calle Sánchez Pacheco.

"Le preguntaron que si pertenecía a alguna banda y dijo que no. Yo toqué la puerta y de repente salió otra persona y ahí fue cuando, al ver que había mucha tensión, hice ademán de darle una bofetada pero cuando me quise dar cuenta estaba en la acerca pegándome con él", ha relatado.

Tras ello, recibió un golpe y se cayó al suelo. "Estaba aturdido y vi a una persona que llevaba algo en la mano y que le lanzó una puñalada. Yo ya no pude más. Intenté mantenerme pero cerré los ojos", ha agregado.

INFORMES DE ADN, CLAVES EN LA VISTA

Los informes de ADN son claves para sustentar la acusación dado que dos de los procesados defienden que no participaron en la paliza al joven, quien quedó indefenso a pesar de ser un reconocido boxeador con una carrera de proyección internacional por delante.

En la escena del crimen, ocurrido en la calle Sánchez Pacheco de la capital, la Policía Científica recogió vestigios de sangre de la víctima para determinar su perfil genético. Así, se pudo cotejar que su ADN se halló en una camiseta de la NBA de uno de los acusados y en una mochila de otro procesado, así como en el filo de un cuchillo y en el mango de madera de un machete.

El pasado martes, un testigo protegido apuntó a uno de los procesados como el supuesto autor material del asesinato, si bien un menor ya fue condenado como la persona que le asestó la puñalada mortal en el corazón que acabó con su vida.

Los tres procesados se enfrentan a una petición de pena de prisión permanente revisable, la máxima pena que hay en España. Las defensas solicitan su libre absolución al defender que no participaron en el asesinato frente a la abundante prueba de cargo, entre ella el testimonio incriminatorio de varios exmiembros de la banda.

Gabriel fue asesinado la tarde del 19 de agosto de 2021 a las puertas del apartamento donde se encontraba con unos amigos en una fiesta. La víctima habría comentado la palabra 'Suwoop' al paso de varios miembros de la banda de los Dominican Don't Play. A los pocos minutos, un grupo más nutrido regresó al lugar para apalizar al chico, quien recibió numerosos machetazos, uno de ellos en el corazón.