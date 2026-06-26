El primer plan autonómico de Carreteras Rurales: 58 millones en 42 intervenciones en 38 pequeños municipios

Archivo - Archivo.- Obras en una carretera - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Carreteras Rurales de la Comunidad de Madrid contempla 58 millones de euros de inversión para llevar a cabo 42 actuaciones para mejorar la conectividad de 38 municipios de menos de 20.000 habitantes, con cerca de 250.000 personas beneficiadas.

El plan, financiado por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26, ha sido presentado este viernes por los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Durante el acto celebrado en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Rodrigo ha subrayado que los trabajos consistirán en el acondicionamiento en travesías y accesos urbanos; construcción y rehabilitación de carriles bici; incremento de la accesibilidad peatonal y nuevas intersecciones y la renovación del firme.

El proyecto, desarrollado entre las dos consejerías y elaborado en coordinación con los alcaldes de todos los municipios implicados, tiene el objetivo de reducir el tiempo de los recorridos y ofrecer a los ciudadanos una red de carreteras más moderna, cómoda y segura. Desarrollado en varias fases, las primeras actuaciones en travesías comenzarán en el último trimestre de este año, mientras que el resto de las intervenciones se irán ejecutando durante 2027.

Durante el acto celebrado en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, García Martín ha destacado el "día histórico" para los pueblos que supone la puesta en marcha de un plan que mejorará "la seguridad" y la "accesibilidad en estas poblaciones.

Al hilo, ha subrayado el trabajo conjunto de ayuntamientos, de la Consejería de Transporte y de la Consejería de Presidencia y que ahora "va a dar sus frutos" con un plan de carreteras rurales "a la altura de lo que es una región como Madrid".

Por su parte, Rodrigo ha subrayado la relevancia de estas inversiones para garantizar unas comunicaciones más eficientes en toda la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central "atender" las necesidades de las carreteras de titularidad nacional que transitan por territorio regional.

Según ha recalcado, este plan "va a contribuir sin duda a igualar las oportunidades de quienes deciden vivir en un municipio pequeño y hacer mucho más fácil su movilidad". "Cada obra es un puente hacia la igualdad, la cohesión y el progreso. Y Madrid es y está en cada uno de sus municipios", ha zanjado Rodrigo.

ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS Y NUEVOS CARRILES BICI

Entre las intervenciones que contempla este plan, gestionado por la empresa pública Planifica Madrid, se llevarán a cabo 18 proyectos de acondicionamiento en travesías y accesos urbanos en 16 localidades, con una dotación de 17 millones de euros.

En total, se actuará sobre cerca de 30 kilómetros de vías en los municipios de Becerril de la Sierra, Cercedilla, Chinchón, Collado Mediano, Colmenarejo, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Fuente el Saz de Jarama, Guadarrama, Los Molinos, Puentes Viejas, Moralzarzal, Pozuelo del Rey, Tielmes, Villamanta, Villanueva de Perales y Villarejo de Salvanés.

A ello se sumarán seis actuaciones más para la construcción y rehabilitación de 47 kilómetros de carriles bici, que contarán con un presupuesto de 19 millones en poblaciones como Ciempozuelos, Fuente el Saz de Jarama, Loeches, Lozoya, Meco con la localidad vecina de Alcalá de Henares y Soto del Real.

Asimismo, se realizarán diez mejoras destinadas a incrementar la accesibilidad peatonal, con una inversión cercana a 3,5 millones de euros. En este caso, se actuará sobre 2,6 kilómetros de itinerarios en Berzosa del Lozoya, Cervera de Buitrago, Loeches, Nuevo Baztán, San Agustín del Guadalix, Santa María de la Alameda, Talamanca de Jarama, Valdelaguna, Valdilecha y Villamanrique de Tajo.

Por último, el programa contempla la construcción de seis nuevas intersecciones y la renovación del firme en dos tramos de carretera que suman 25 kilómetros, con un presupuesto de 18,8 millones. Serán actuaciones en Aldea del Fresno, Bustarviejo, Colmenar de Oreja, Daganzo de Arriba, Lozoyuela, Puebla de la Sierra, Robledillo de la Jara, San Lorenzo de El Escorial y Valdilecha.

Esta iniciativa se integra en el Plan de Carreteras 2025/32 del Ejecutivo autonómico, que recoge las principales inversiones previstas para modernizar la red viaria regional y mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Las primeras actuaciones en travesías comenzarán en el último trimestre de este año, mientras que el resto de las intervenciones se irán ejecutando durante 2027.