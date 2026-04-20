Los primeros cinco trenes de gran capacidad para Cercanías llegan a Madrid y comenzarán a operar al finales del verano

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la cabina de uno de los nuevos trenes de Stadler - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cinco primeras unidades de los trenes Stadler comprados por Renfe para la red de Cercanías de Madrid han llegado este lunes a Aranjuez y empezarán a funcionar a finales del verano, lo que permitirá aumentar un 20% la capacidad sobre la flota actual.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha realizado el viaje a bordo de uno de esos trenes desde el Centro de Ensayos de Stadler en Albacete hasta Aranjuez, donde afrontarán las últimas pruebas con circulación real antes de la puesta en funcionamiento de estas unidades de los modelos T100, con capacidad para 912 plazas, y T200, con hasta 1.884 plazas.

En concreto, se trata de las primera cinco unidades de un total de 79 que Renfe ha contratado con el fabricante por 1.306 millones de euros y que irán llegando paulatinamente a la red de Cercanías de Madrid.

Empezarán a rodar previsiblemente a finales del verano, una vez realizadas la homologación pertinente, simulaciones comerciales y los ensayos en diferentes condiciones. Se pondrán en servicio en todas las líneas del núcleo de Cercanías Madrid excepto la C-9 (Cercedilla-Cotos).

Se trata de trenes de gran capacidad de longitudes de unos 100 y 200 metros que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación. Así, podrán ampliarse en sus longitudes en ambas modalidades en caso necesario, adaptándose a la demanda de la red de Cercanías, que transporta a diario a más de 730.000 viajeros, el 55% de los desplazamientos de servicio público en España.

Los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de diez coches, o reducirse a 160 metros. Las unidades de este último modelo son las más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Disponen de sistemas de información al viajero, son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h. Además, todos ellos disponen de los últimos avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida, todas las puertas de los coches de simple piso a nivel, además de áreas para bicicletas (zonas multifuncionales con capacidad para hasta seis bicicletas en T100 y 18 bicicletas en T200) y carritos infantiles.

Asimismo, las entradas a nivel de andén de seis de las diez puertas del T100 (12 de 20 puertas para T200) no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros.

Los trenes también cuentan con tomas de carga USB y enchufes en los asientos, un moderno sistema de información al pasajero y un sistema de video vigilancia CCTV de cobertura total. La iluminación de los coches es LED, y cuentan con un eficiente sistema de calefacción y aire acondicionado y aislamiento térmico que garantizan un ambiente confortable a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del transporte.

OTRAS 17 UNIDADES LLEGARÁN A LO LARGO DE 2026

Tras la entrega de estas cinco primeras unidades, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho de T200 a lo largo de 2026. El resto hasta los 79 adquiridos por Renfe irán incorporándose de forma paulatina.

Esta operación se enmarca en el plan de renovación de flota de Renfe, que prevé una inversión de unos 3.500 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante para todo el territorio nacional.

La incorporación de trenes de última generación y gran capacidad en la flota de Cercanías de Renfe "impactará directamente en la calidad de vida de los viajeros y demuestra nuestro compromiso con la mejora de la movilidad cotidiana", ha subrayado el ministro durante la visita.