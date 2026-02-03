La Princesa subraya la utilidad de la Neurocirugía Funcional en enfermedades como el Parkinson o la epilepsia

Archivo - Fachada del Hospital Universitario La Princesa - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de La Princesa ha subrayado este martes la utilidad de la Neurocirugía Funcional para lograr mejorar de forma significativa síntomas como el temblor y la rigidez en la enfermedad de Parkinson, las obsesiones en el trastorno obsesivo- compulsivo (TOC), la epilepsia, y otros trastornos que afectan a la calidad de vida de los pacientes.

Así lo ha indicado en el marco del Día Mundial de la Neurocirugía Funcional, establecido por la Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereotáctica (SENFE) para concienciar sobre la importancia de esta disciplina dentro del campo de la Neurocirugía.

En concreto, la Neurocirugía Funcional es una rama de esta especialidad destinada a mejorar o restaurar a través de la cirugía y en determinadas enfermedades neurológicas o psiquiátricas funciones del cerebro anuladas o alteradas.

A diferencia de la neurocirugía clásica, centrada en la anatomía estructural, la neurocirugía funcional actúa sobre la fisiología cerebral, modulando las funciones motoras, sensoriales, cognitivas o emocionales, han explicado desde el centro hospitalario.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

En este sentido, La Princesa cuenta con una larga trayectoria de más de 20 años en el abordaje quirúrgico de algunas de estas patologías. El Servicio de Neurocirugía es el encargado de realizar este tipo de intervenciones, cuyas principales áreas de aplicación se centran en trastornos del movimiento, concretamente en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial y ciertas distonías o trastornos del movimiento.

También es adecuada para pacientes con epilepsia que no mejora con el tratamiento farmacológico y aquellos otros con dolor crónico, como en el caso del dolor neuropático refractario. Algunos trastornos psiquiátricos muy concretos como la depresión resistente o el trastorno obsesivo- compulsivo pueden mejorar significativamente con este tipo de intervenciones quirúrgicas.

En todos ellos, el procedimiento es altamente preciso y las técnicas de abordaje se selecciona según la patología, el perfil del paciente y la relación riesgo-beneficio. Estas pueden ser por estimulación cerebral profunda, que implica la implantación de electrodos en ciertas áreas del cerebro como conductores de corriente eléctrica que module la actividad neuronal.

Otra de estas técnicas consiste en provocar pequeñas lesiones funcionales, mediante radiofrecuencia o ultrasonidos focales de alta intensidad. La neuromodulación periférica como la estimulación del nervio vago (uno de los principales nervios del sistema nervioso autónomo) o la técnica basada en la estimulación cortical y medular son otras alternativas quirúrgicas.

Por último, también está la cirugía guiada por conectividad, apoyada en tractografía (procedimiento de neuroimagen a través de Resonancia Magnética, que se usa para visualizar en 3D las fibras nerviosas.

El servicio de Neurocirugía del Hospital de La Princesa, responsable máximo de la realización de este tipo de cirugías, es uno de los decanos de la sanidad madrileña, creado en 1984. Es referencia nacional CSUR para el tratamiento de la Epilepsia Refractaría, Neuromodulación Cerebral del Dolor Neuropático refractario y además, junto con el servicio de Neurología y desde 2017, para la Cirugía de los Trastornos del Movimiento.

Su actividad asistencial actual supera las 700 intervenciones al año, con alrededor de 70 intervenciones de Neurocirugía Funcional, más de 220 craneotomías y cerca de 60 intervenciones de columna vertebral complejas. Sus facetas docentes e investigadoras con investigaciones de alto impacto tanto nacional como internacional completan este servicio.