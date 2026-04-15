Las procesiones en honor a Nuestra Señora de los Ángeles cambian de recorrido por las obras en la calle Madrid

Archivo - Subida de la Virgen de los Ángeles. Foto de archivo - CONGREGACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe y la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles han establecido recorridos alternativos para las procesiones que tendrán lugar, con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, debido a las obras en la calle Madrid.

Según han indicado el Ayuntamiento y la Congregación en un comunicado, dichos recorridos han sido consensuados para mantener "la dignidad de los actos" con la esperanza de que en las Fiestas Patronales de 2027 se retomen los recorridos tradicionales.

En concreto, la bajada de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles el 14 de mayo pasará por la plaza del Coronel Polanco, avenida Juan de la Cierva, avenida General Palacio, calle Manzana, calle Magdalena y plaza Magdalena.

La ofrenda de flores del 16 de mayo comenzará en calle Toledo (a la altura del parque San Isidro), calle Toledo, calle Jardines, calle Magdalena y plaza Magdalena.

El Paseíllo de mayordomía, que será el 24 y 25 de mayo, tendrá un recorrido por plaza Magdalena, calle Magdalena, calle Ricardo de la Vega, plaza Escuelas Pías, plaza Obispo Felipe Scío, calle Lártiga, plaza Las Cuestas, calle Cuestas Bajas, calle Polvoranca, calle Toledo, calle Oriente y plaza Magdalena.

Las procesiones de Domingo y Lunes de Pentecostés que serán también el 24 y 25 de mayo tendrán un recorrido por plaza de la Magdalena, calle Magdalena, calle Manzana, avenida General Palacio, plaza General Palacio, calle Ramón y Cajal, calle Felipe Estévez, plaza Escuelas Pías, plaza Obispo Felipe Scío, calle Lártiga, plaza Las Cuestas, calle Cuestas Bajas, calle Polvoranca, calle Toledo, calle Oriente y plaza Magdalena.

La procesión de antorchas del 29 de mayo saldrá de la plaza Magdalena y pasará por calle Pasión, travesía Calvario, calle Calvario, calle Olivo, calle Arboleda, calle Escaño, avenida General Palacio, calle Manzana, calle Magdalena y plaza Magdalena.

En cuanto al Rosario de la Aurora del 30 de mayo tendrá un recorrido desde la plaza Magdalena, calle Pinto, calle Sierra, calle Toledo, calle Castilla, calle Ferrocarril, calle Polvoranca, plaza Constitución, calle Jardines, calle Magdalena y plaza Magdalena.

El último acto, que es la subida de la sagrada imagen de Nuestra Señora de los Ángeles del 31 de mayo irá por la plaza Magdalena, calle Magdalena, calle Arboleda y plaza Coronel Polanco.