Procesiones en Jueves Santo: Gran Poder, El Divino Cautivo, El Pobre y Virgen de la Soledad de Villaverde

1074902.1.260.149.20260402075956 Archivo - Archivo.- Talla de Jesús el Pobre en la procesión de Jueves Santo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa en Madrid vive uno de sus días grandes este Jueves Santo con cuatro de las procesiones más tradicionales recorriendo sus calles: el Divino Cautivo, El Pobre, Gran Poder, el Nazareno y la Virgen de la Soledad de Villaverde.

Las tallas de Jesús Nazareno El Pobre (del siglo XVIII y autoría desconocida, aunque atribuida al escultor Antonio Primo Garrote) y la de María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad (Lourdes Hernández, 1999) recorrerán las calles a partir de las 17.00 horas.

Lo harán acompañadas por nazarenos con túnica de color morada, con cinturón ancho de esparto y con antifaz también morado con la cruz trinitaria y alpargatas de esparto negras y guantes blancos. El acompañamiento musical será a cargo de la Agrupación Musical Jesús El Pobre.

Organizada por La Primitiva e Ilustre Hermandad de Jesús Nazareno El Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, partirá de la sede canónica de la hermandad, la iglesia de San Pedro el Viejo, en el número 14 de la calle Nuncio.

Desde allí recorrerá la calle Nuncio, San Justo, Cordón, Plaza de la Villa, Mayor, Bailén, Catedral de la Almudena, Bailén, Requena, Plaza de Ramales, Santiago, Milaneses, Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, Toledo, Tintoreros, Puerta Cerrada y, por la calle Nuncio hasta regresar a la Iglesia San Pedro el Viejo.

Como novedad, se estrenará el estandarte infantil de la hermandad.

Obra de los talleres Virgen de la Salud de Alcázar de San Juan y estrenado en la Cruz de Mayo del año pasado, será la primera vez que forme parte de la cofradía del Jueves Santo, y en esta ocasión lucirá una novedad, el mástil infantil realizado en los talleres Orovio de la Torre.

GRAN PODER

Las imágenes de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder (José R. Fernández-Andes, 1942) y María Santísima de la Esperanza Macarena (Antonio Eslava Rubio, 1958) procesionarán a partir de las 18.30 horas desde la Colegiata de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro (C/ Toledo, 37).

Está organizada por la Real Ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena.

Los nazarenos del señor visten túnica negra con dos metros y medio de cola, antifaz negro con cartonera de un metro de altura, ceñidor de esparto en color natural de 25 centímetros de anchura y calcetines y calzado negros; lucen sobre el lado izquierdo del pecho el escudo de la hermandad y anudan la cola de la túnica en una de las dos presillas laterales del ceñidor de esparto, siempre al lado contrario de aquel al que portan el cirio, que es de color tiniebla.

Por su parte, los nazarenos de la virgen llevan túnica y capa blancas de lanilla, antifaz de terciopelo verde esmeralda con emblema bordado en oro y cartonera de sesenta centímetros de altura, cíngulo de seda verde y oro, calcetines y guantes blancos y calzado negro. Además, lucen sobre el costado izquierdo de la capa el escudo de la hermandad y portan cirio de color blanco, a excepción de los nazarenos que integran el último tramo, que portan cirio de color verde.

Las imágenes recorrerán las calles Concepción Jerónima, del Salvador, Plaza de la Provincia, Gerona, Plaza Mayor, Ciudad Rodrigo, Travesía de Bringas, Cava de San Miguel, Maestro Villa, Plaza Conde de Barajas, calle Conde Miranda y Plaza Conde de Miranda hasta llegar sobre las 20.15 horas al Convento de las Carboneras.

Desde allí pasarán por calle Conde Miranda, Plaza San Miguel, calles Mayor, Bordadores y del Arenal hasta la Puerta del Sol y desde allí continuarán por Carretas, San Ricardo, de la Paz, Bola y la Plaza de Santa Cruz. Tras llegar a la Parroquia Santa Cruz proseguirá por Atocha, Conde de Romanones, Colegiata y Toledo hasta regresar a la Real Colegiata de San Isidro.

DIVINO CAUTIVO

La procesión del Divino Cautivo --que repetirá el Viernes Santo aunque con otro recorrido-- partirá a las 18.30 horas del Colegio Calasancio de los padres escolapios (General Díaz Porlier, 58), organizda por la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús El Divino Cautivo.

La imagen de Nuestro Padre Jesús el Divino Cautivo (Mariano Benlliure, 1944) irá acompañada por primera vez de historia de una talla de su Madre en su estación de penitencia por las calles del barrio de Salamanca que rodean a su sede.

Así, la Nuestra Señora de la Esperanza, titular mariana de la Hermandad del Patriarca San José de Getafe, saldrá en procesión junto al Divino Cautivo gracias a un acuerdo al que han llegado ambas cofradías, escolapias, que están hermanadas.

En este caso, los nazarenos van con túnica color blanca, con capa y guantes de igual color. Además, llevan antifaz de raso, cíngulo y botonadura de color rojo y sandalias franciscanas de color blanco y calcetines rojos. La Agrupación "Alfonso de Baena" de Villatobas, en Toledo, se encargará del acompañamiento musical.

Como novedad, se hará estación de penitencia en el Hospital de la Princesa (sobre 21.00 horas) para conmemorar los 70 años de esta institución. De esta forma, la cofradía se quiere acercar así a los enfermos.

El recorrido se desarrollará por José Ortega y Gasset, Conde de Peñalver, Juan Bravo, con estación de penitencia en la parroquia Nuestra Señora del Pilar (sobre 19.45). A continuación seguirá por Juan Bravo, General Pardiñas y Diego de León hasta el Hospital de la Princesa.

Desde allí proseguirá por Diego de León y Conde de Peñalver hasta llegar a la Parroquia del Rosario de Filipinas, con estación de penitencia prevista sobre las 22.15 horas. Tras pasar por Conde de Peñalver y José Ortega y Gasset, regresará a su sede canónica en el Colegio Calasancio sobre las 23.00 horas.

LA VÍRGEN DE LA SOLEDAD DE VILLAVERDE

Organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, tendrá lugar a partir de las 19.00 horas desde la Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde (C/ Oxígeno, 15).

Los hermanos, con túnica morada con cíngulo blanco y antifaz morado, sacan en procesión las imágenes de Jesús Atado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. Villaverde fue pueblo independiente y por ello las imágenes tienen un gran arraigo popular.

Tras salir de la Parroquia de San Andrés, recorrerá la calle Dr. Pérez Domínguez, Plaza de Ágata, Avenida Espinela y calle Parvillas Altas hasta llegar al Colegio Nuestra Señora del Carmen en la Avenida Real de Pinto. Desde allí tomará la Avvenida Real del Pinto hasta regresar a la Parroquia de San Andrés Apóstol.