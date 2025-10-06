La producción industrial cae un 1,3% en agosto en la Comunidad, frente a una subida del 0,4% a nivel nacional

Archivo - Una máquina llena los recipientes de kéfir en la fábrica de la granja Suerte Ampanera, a 24 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 1,3% interanual el pasado mes de agosto en la Comunidad de Madrid, 1,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en ocho comunidades autónomas y cae en otras nueve. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunidad de Madrid ha disminuido un 0,2%, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,6% con un descenso del 0,9%en el caso de los duraderos y un 0,5% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 0,4%, los bienes intermedios anotaron un 6,3% menos y los de la energía, un 0,7% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%).

Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena dos meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual positiva, del 2,6%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor retroceso (-1,5%).