La producción industrial sube un 2,3% en agosto en la Comunidad, 0,7 puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen del nuevo C4 en la línea de producción de Madrid. - CITROËN - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 2,3% interanual el pasado mes de agosto en Madrid, 0,7 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Madrid y encadena seis meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en once comunidades autónomas y disminuye en otras seis. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Madrid ha aumentado un 4,1%, frente a un incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 1,9% con un descenso del 13,2%en el caso de los duraderos y un 1,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 2%, los bienes intermedios anotaron un 12,5% más y los de la energía, un 6,6% más.