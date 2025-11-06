La producción industrial sube un 1% en septiembre en la Comunidad, 3,5 puntos menos que la media nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', a 27 de noviembre de 2023, en Morata de Tajuña, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 1% interanual el pasado mes de septiembre en la Comunidad de Madrid, 3,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) con tasas interanuales más grandes, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice disminuyó un 3,3% y en País Vasco con una reducción del 2,8%.

En lo que va de año, el Índice General de Producción Industrial en Madrid ha disminuido un 0,1%, frente a una incremento del 1,1% de la media del conjunto del país.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,9% con un descenso del 4% en el caso de los duraderos y un 2,3% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 0,5%;, los bienes intermedios anotaron un 1,3% menos y los de la energía, un 3,9% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPI subió un 4,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa 4,3 puntos superior a la de agosto, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de junio, la producción industrial encadena cuatro meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,7% interanual el pasado mes de septiembre, tasa 1,6 puntos inferior a la de agosto. Pese ello, la producción industrial acumula siete meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,4% tras dos meses de caídas.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual negativa, del 1,4%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor avance mensual de la producción (+2%).