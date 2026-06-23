Profesionales de Vithas Madrid Arturo Soria enseñan primeros auxilios y RCP a 40 alumnos de Primaria

Vithas Madrid Arturo Soria enseña primeros auxilios y RCP a 40 alumnos de Primaria - VITHAS

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria han enseñado a 40 estudiantes de 4º y 5º de Primaria del Colegio Nuestra Señora de Fátima, centro educativo próximo al hospital, diferentes técnicas de primeros auxilios.

Una iniciativa incluida en el programa educativo Vithas Aulas Salud Colegios, con el que busca mejorar la salud de niños y adolescentes a través de formación especializada impartida por profesionales sanitarios del grupo, ha indicado en un comunicado.

En concreto, los talleres teórico-prácticos han girado en torno a las principales técnicas de primeros auxilios ante emergencias: la reanimación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich para atragantamientos o el protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer).

La formación ha sido desarrollada por tres profesionales del Servicio de Urgencias: Mónica Reyes, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y adjunto responsable de Urgencias; Ana Wildbolz y Pilar Martínez, supervisora de Enfermería y enfermera, respectivamente, de este servicio.

Se estima que anualmente se producen 52.300 paradas cardiacas en España, de las cuales, tan solo entre el 5 y el 10% se recuperan si se producen fuera del entorno hospitalario. Sin embargo, solo tres de cada diez españoles sabrían realizar la reanimación cardiopulmonar.

"La RCP es una técnica sencilla y muy útil de aprender que aumenta las probabilidades de sobrevivir ante un episodio de muerte súbita provocado por un ataque cardiaco, asfixia, ahogamiento, etc.", ha explicado Ana Wildbolz.

El primer paso es verificar el pulso y la respiración del paciente, y si no tiene, comenzar a masajear la zona del pecho con compresiones rápidas y fuertes e insuflar aire a los pulmones. "Y siempre, en todo momento, lo primero es protegerse, después pedir ayuda (a un adulto o llamando al 112) y luego actuar hasta que lleguen los servicios de emergencia", ha explicado.

Otras de las técnicas de primeros auxilios abordadas fue la maniobra de Heimlich, un procedimiento para cuando una persona se está ahogando y que consiste en una serie de compresiones abdominales rápidas para expulsar el objeto que obstruye las vías respiratorias.

Conocer esta maniobra también es de vital importancia, ya que los atragantamientos accidentales (bien sea por objetos o por ingesta de alimentos) es una de las causas más frecuentes de fallecimiento en España, provocando 3.500 muertes al año.

"La maniobra de Heimlich varía si el paciente que se está ahogando es adulto o niño/bebé", ha explicado Pilar Martínez. En una persona adulta, ha situarse detrás de ella y rodearla con los brazos a la altura de su cintura, cerrando el puño de la mano por encima de su ombligo y comprimiendo la mano hacia adentro y hacia arriba con fuerza y rapidez.

En cambio, en el caso de un bebé menor de 1 año, solo se realizan 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho, ha apuntado, "pero nunca se realiza esta maniobra para no dañar sus órganos".

Las charlas y talleres del proyecto Vithas Aula Salud y de Vithas Aula Salud Colegios son impartidos por médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas, y adaptados a las necesidades de cada público.

Salud mental y emocional, nutrición o primeros auxilios y RCP son los temas más abordados, si bien los centros educativos pueden proponer los que más les interesen.

"En el caso de los colegios, intentamos que las formaciones aprendan de forma didáctica y divertida las técnicas de primeros auxilios, a través de un formato totalmente participativo donde los alumnos pudieron practicar con sus compañeros y resolver las principales dudas de un protocolo que mañana puede salvar vidas", ha indicado Reyes.

"El objetivo no es otro que mejorar el conocimiento sobre la salud y el bienestar de los menores y fortalecer el vínculo de la comunidad educativa con los profesionales de la salud", ha apuntado.

Los profesores, jefes de estudio, directores y las AMPA que deseen realizar una formación de Vithas Aula Salud Colegios en su centro educativo pueden solicitarlo a través de un formulario, seleccionando el centro Vithas de su localidad.