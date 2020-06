Profesores de escuelas oficiales de idiomas piden diálogo a la Consejería de Educación antes de la huelga

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesores de escuelas oficiales de idiomas se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Educación para pedirle, "por última vez", diálogo antes de la huelga convocada por CC.OO. del 16 al 30 de junio contra los exámenes presenciales previstos para los próximos días.

Así lo ha señalado la presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid (APEOIM), Caridad Baena, en declaraciones a los medios de comunicación desde la concentración, convocada para las 11.30 horas.

"Los profesores de escuelas de idiomas, convocados por el sindicato CC.OO., nos hemos puesto en huelga porque estamos en absoluto desacuerdo con unas instrucciones que obligan a más de 20.000 alumnos a examinarse desde el 15 al 30 de junio", ha recordado la presidenta de la (APEOIM).

Baena ha asegurado que "no se dan las condiciones necesarias de seguridad" y que no hay protocolos que garanticen que no haya contagio ni por parte del profesorado ni del alumnado.

"Al igual que en otras comunidades autónomas, estas pruebas que pertenecen a enseñanzas que no son obligatorias pueden posponerse hasta septiembre, siempre que hubiera también condiciones de seguridad, pero la consejería se ha negado", ha expuesto.

"Hemos mandado más de cuatro escritos pidiendo que se hable con nosotros, que somos los que realmente conocemos cómo funcionan nuestras escuelas. A todo hemos obtenido el silencio, por eso hemos venido hoy", ha agregado.

AULAS PEQUEÑAS Y ALUMNOS DE GRUPOS DE RIESGO

Baena ha señalado que las aulas de las escuelas oficiales de idiomas "son pequeñas" y "no garantizan la necesaria distancia de seguridad", y ha apuntado que los equipos de limpieza, "en su mayoría", trabajan por la mañana, "y es por la tarde cuando se hacen unas pruebas algunas de las cuales duran hasta 4 y 4 horas y media, con una gran cantidad de papel manipulado".

"No hay duda de que después de estos exámenes habrá muchas más personas contagiadas", ha sentenciado. Asimismo, ha destacado que hay alumnos que son de grupos de riesgo y que no quieren examinarse, "con lo que se ha roto el principio de equidad que garantiza que todo el alumnado tiene derecho a hace un examen", y ha agregado que también hay profesores que pertenecen a grupos de riesgo y que las plantillas están "muy mermadas".

Así, ha subrayado que no están garantizados los desdobles para los alumnos con discapacidad, al tiempo que ha recalcado que no disponen de medidores de temperatura y que en algunas escuelas "ni siquiera hay jabón".

Finalmente, ha hecho hincapié en que no hay un protocolo "bien articulado para que los profesores puedan realizar un examen con garantía para los 20.000 alumnos de las 36 escuelas de idiomas de Madrid".