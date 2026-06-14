Profesores y familias recorren de nuevo Madrid este domingo ante la "insostenible" situación de la educación pública

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema '¡La pública se defiende!' durante una manifestación en favor de la educación pública, a 14 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesores y familias de la Comunidad de Madrid han vuelto a salir a las calles de la capital este domingo en defensa de la educación pública frente a su "insostenible" situación meses antes de la huelga indefinida que sindicatos y asociaciones preparan para el inicio del próximo curso.

Bajo el lema 'La pública se defiende', la manifestación, convocada por CC.OO, UGT y la Confederación AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (Confapa), ha partido a las 12.30 horas desde la Plaza de Neptuno en dirección a la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO. Madrid, Aida San Millán, ha criticado en declaraciones a los medios el "grave" problema de la financiación autonómica destinada a la educación pública, así como el del horario lectivo de los profesionales y de unas ratios "completamente incomprensibles".

"Si seguimos en estas condiciones, la pública se va a ver gravemente afectada y creemos que es el momento de dar el golpe en la mesa para exigir, aparte de todo esto, también mejores condiciones laborales para el profesorado, que es el peor pagado de toda España", ha manifestado.

Por su parte, el secretario del Sector de Enseñanza de UGT Madrid, Javier Becerra, ha reiterado la "necesidad" de una equiparación salarial y ha reclamado "que se cumplan los acuerdos tal y como se han ido firmando y que se hagan de manera efectiva", ya que "el personal docente se ve en situaciones de opacidad a la hora de aplicar los criterios", ha asegurado.

En el lado de las familias, el vicepresidente y portavoz de Confama, Fernando Mardones, ha puesto el foco en la "falta de recursos" para atender, entre otras cuestiones, "el objetivo de un comedor universal y gratuito en las aulas madrileñas, unos protocolos de acoso efectivos en la Comunidad de Madrid o la atención a la diversidad".

Asimismo, la movilización ha sido secundada por la plataforma Aprender Sin Calor que, a través de su portavoz María Sánchez, ha denunciado que las aulas en estas fechas "llegan hasta los 35ºC", y ha recordado que los colegios no paran su actividad con el fin de curso, puesto que las instalaciones albergarán durante el verano campamentos para las familias que necesitan conciliación.

PSOE APOYA LA PROTESTA ANTE EL "DESMANTELAMIENTO" DEL PP

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y los diputados del PSOE-M en la Asamblea, Javier Guardiola y Mar Espinar, han asistido también a la cita para defender la educación pública que el Partido Popular "está desmantelando".

Así lo ha lamentado Maroto en declaraciones a los medios, en las que ha cargado contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por "confrontar" y "humillar a las familias madrileñas y a la comunidad educativa", la cual ha afirmado que está "harta de esperar", de "reivindicar derechos" y de las políticas tanto municipales como las del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Podemos acabar con estas movilizaciones si hay voluntad política, y lo que le falta a la señora Ayuso y al señor Almeida es sentarse, que dejen la confrontación y, sobre todo, que no utilicen siempre la misma excusa que es la falta de competencias", ha añadido.

Además, Guardiola ha señalado que "no es de recibo que la Comunidad de Madrid siga haciendo estos recortes en todas las categorías del sistema público" y ha reivindicado que "la mayor inversión y la mayor justicia que se puede hacer de una sociedad es en el sistema educativo público".

DE CARA A UNA HUELGA INDEFINIDA

Hace unas semanas, las tres entidades organizadoras de la manifestación anunciaron la convocatoria de una huelga indefinida en la enseñanza pública en la región a partir de septiembre ante "el deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado".

Este paro ha sido criticado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España.

Para Zarzalejo, esta huelga indefinida "en realidad lo que está haciendo es amenazar el inicio del curso y perjudicar a todas las familias madrileñas", así como "replicar las movilizaciones que estamos viendo en Valencia".