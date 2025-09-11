Un programa acercará el cine a mayores y jóvenes en municipios madrileños que no cuentan con salas de proyección

Archivo - Imagen de recurso de una butaca de un cine - EUROPA PRESS - Archivo

Incluye un ciclo de películas con descuentos especiales

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves una nueva iniciativa para acercar el cine a mayores y jóvenes de municipios que no dispongan de salas de proyección, con el fin de garantizar el acceso a la cultura en todos los municipios.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha avanzado esta medida en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en la Asamblea, que se enmarca en el proyecto Pueblos con Vida del Gobierno madrileño y que tiene como fin institucionalizar y dar permanencia a la programación de actividades culturales en zonas con menos infraestructuras.

En este sentido, se pondrá en marcha un ciclo de películas con descuentos especiales para esta franja de población con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el séptimo arte. En la actualidad, 28 de las 179 localidades de la región cuentan con alguna sala de proyección.

Además, la presidenta regional ha anunciado la incorporación de un nuevo bibliobús adaptado, que reforzará la red actual de 13 vehículos que cubren nueve líneas en la Comunidad de Madrid, la primera región de España en número de recursos de estas características. Esta medida tendrá como prioridad atender a centros residenciales y hospitales, llevando la lectura a personas que no pueden desplazarse a bibliotecas o puntos de préstamo.

El vehículo será accesible para personas con necesidades especiales e incluirá materiales en lectura fácil, audiolibros, pantallas y otros recursos para garantizar la inclusión visual, auditiva y cognitiva.