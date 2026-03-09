El Programa de Cirugía Robótica con el robot X Da Vinci del Infanta Elena cumple un año con 182 intervenciones

Profesionales del Programa de Cirugía Robótica con el robot X Da Vinci del Hospital Infanta Elena - HOSPITAL INFANTA ELENA

El Programa de Cirugía Robótica del Hospital Universitario Infanta Elena, en Valdemoro, cumple un año de vida desde que incorporó a su Bloque Quirúrgico de un robot X Da Vinci con 182 intervenciones realizadas desde que un 4 de marzo de 2025 se realizara la primera operación.

En un comunicado, el centro hospitalario hace un balance "muy positivo" del proyecto en las cinco especialidades acreditadas para el uso de esta técnica en el centro valdemoreño: Cirugía General y Digestiva, Urología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica.

"La llegada de la cirugía robótica a nuestro hospital nos ha permitido seguir ofreciendo a nuestros pacientes la mejor tecnología en las mejores manos para optimizar los resultados clínicos y su experiencia durante su proceso de salud", ha destacado Adriana Pascual, directora médica.

Desde la instalación de esta plataforma en el Infanta Elena en marzo del año pasado, han sido varios los profesionales de estas cinco áreas que, tras haberse formado y acreditado para su uso, han intervenido con esta técnica. Concretamente, desde la primera operación, que se realizó el 4 de marzo de 2025, ya son 182 las intervenciones robóticas llevadas a cabo por estos equipos, "todas ellas con resultados y evoluciones satisfactorias", ha subrayado Pascual.

Asimismo, el número mensual de cirugías robóticas realizadas desde la puesta en marcha del programa ha ido incrementando progresivamente hasta sumar el pasado mes de febrero un total de 24, casi el doble de las 13 que se realizaron el primer mes de funcionamiento del robot.

La cirugía robótica mejora los beneficios de la mínimamente invasiva, antes, durante y después de la intervención, con mayor precisión y seguridad, incisiones más pequeñas, menos sangrado y necesidad de transfusiones, y menor dolor postoperatorio, riesgo de infección postquirúrgica, y tiempo de hospitalización y de recuperación, según destacan desde el centro hospitalario.

Entre las ventajas para los pacientes están un menor traumatismo y mejores resultados funcionales y de recuperación postoperatoria, mientras que, en el caso de los profesionales, facilita la sutura, disección y libertad de movimientos.

En el campo de la Cirugía General y Digestiva, que acumula cerca de 90 intervenciones robóticas realizadas en el centro valdemoreño, su jefe de servicio, Santos Jiménez de los Galanes, ha explicado que el robot se ha utilizado, sobre todo, en "cirugías hepáticas oncológicas, pancreáticas oncológicas y bariátricas, donde su aplicación aporta visión tridimensional de alta definición, mayor precisión en la disección vascular y linfática, mejor acceso a espacios anatómicos profundos, mayor facilidad para realizar suturas intracorpóreas complejas y eliminar el temblor fisiológico".

"En cirugía hepato-pancreática, donde la proximidad a grandes vasos exige máxima precisión, el sistema permite un abordaje más controlado y seguro, mientras que, en la cirugía bariátrica, facilita la reproducibilidad técnica y optimiza la calidad de las anastomosis", ha explicado.

Los resultados obtenidos han sido "muy satisfactorios", por haber permitido "reducir la tasa de complicaciones, un adecuado control oncológico en los casos indicados, una buena evolución postoperatoria y recuperaciones rápidas con estancias hospitalarias ajustadas", ha indicado.

Además de Jiménez de los Galanes, dos profesionales más del servicio están acreditados como cirujanos de consola, mientras que otros cuatro lo están como cirujanos de mesa. Una estructura que, según el centro, les ayudará a alcanzar sus próximos retos: ampliar progresivamente el volumen de casos y las indicaciones hacia procedimientos digestivos de complejidad intermedia y avanzada que incluirán, en 2026, la cirugía tiroidea mediante abordaje transaxilar.

Por su parte, en el ámbito de la Urología, que suma 55 operaciones robóticas en el Infanta Elena, a cargo de su jefe de servicio, Adrián Husillos, "la excelente visión y libertad de movimientos que permite la plataforma robótica", según ha explicado, "ha favorecido unos mejores resultados funcionales, menor tasa de incontinencia y de disfunción eréctil postoperatorias".

Todo ello ha beneficiado sobre todo a pacientes con cáncer de próstata, con y sin linfadenectomía asociada. Está previsto que a los tres urólogos acreditados para operar con el robot se sumen otros dos, así como comenzar el programa de nefrectomía parcial robótica en los próximos meses.

En cuanto a la Ginecología, la jefa de este servicio, María Bordés, ha subrayado que la asistencia por robot permite la totalidad de movimiento con los instrumentos y disecciones muy precisas de lechos quirúrgicos complejos, además de una visibilidad ampliada, habiéndose obtenido "resultados más que favorables, con ninguna incidencia quirúrgica y con un postoperatorio excelente".

Así, las dos decenas de pacientes operadas están muy contentas con sus intervenciones, que en breve podrán realizar ya tres profesionales del servicio. Además, a las cirugías complejas realizadas, como las oncológicas y una endometriosis profunda, se espera sumar el próximo mes la cirugía de miomectomía asistida por robot, donde se han comprobado beneficios claros respecto a la vía de abordaje.

La Cirugía Torácica, otra de las especialidades más usuarias de esta técnica y cuya jefatura de servicio ostenta Ignacio Muguruza, acumula unas 15 intervenciones robóticas, principalmente a cargo de Yuri Bellido, quien valora este primer año de cirugía robótica como "altamente positivo", dados los "excelentes resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista clínico --morbilidad muy baja y mortalidad nula, recuperación de los pacientes satisfactoria y reducción del dolor postoperatorio--, como operativo --la mediana de estancia hospitalaria es de en torno a los 3-4 días, con una tasa de reconversión a cirugía abierta nula--".

En este sentido, entre las indicaciones más frecuentes en esta área destacan las lobectomías y segmentectomías para el carcinoma broncogénico, en estadios iniciales, y la resección de tumores de mediastino y timectomías en pacientes con miastenia gravis; casos en los que el robot aporta "beneficios en el acceso a anatomías complicadas, la precisión oncológica y la mínima invasión".

"Nuestros planes inmediatos incluyen ampliar indicaciones progresivamente, empezando por la patología de la pared torácica y diafragmática, las resecciones sublobares complejas y la implementación de un programa de cirugía robótica uniportal", ha indicado el cirujano.

Finalmente, la cirugía robótica en el hospital valdemoreño también incluye la Cirugía Pediátrica, liderada por Ricardo Díez y que, como él mismo señala, puede realizarse en cualquier tipo de intervención susceptible de hacerse por laparoscopia.

En este caso, "los resultados son excepcionales, con muy rápida y buena recuperación y mínimas cicatrices", según ha destacado Díez, cuyo servicio contará en breve con un total de cuatro cirujanos formados en este ámbito. "Con la experiencia adquirida, la robótica cada vez sustituirá más a la cirugía laparoscópica, y hasta las apendicitis se harán con robot", ha zanjado.