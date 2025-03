El programa municipal de atención a mujeres sin hogar es prorrogado tras conseguir que el 80% alcanzara su autonomía

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del programa 'No second night', dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad que han perdido su hogar, una vez que se ha conseguido en 2024 que el 80% de las usuarias alcanzara su autonomía, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa semanal.

El programa les ofrece alojamiento inmediato y una atención temprana en el ámbito social, psicológico y educativo para evitar que 'ni una segunda noche' permanezcan en calle. El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández a la cabeza, impulsó este programa innovador en 2020 para dar respuesta al incremento de mujeres sin hogar registrado tras la pandemia.

Con el tiempo, el proyecto se ha consolidado y se ha ampliado el número de plazas disponibles hasta las 53 actuales. La prórroga hoy autorizada dedica 860.000 euros para prolongar el servicio hasta junio de 2026.

'No second night' permite que estas mujeres no se cronifiquen en un estado de exclusión social. Para ello no solo se cubren las necesidades básicas de las usuarias (manutención, aseo o transporte) sino que se inicia con ellas una intervención social individualizada con acompañamiento social y psicológico y ayuda para que establezcan vinculación con otras redes de protección social a las que tienen derecho.

MÁS DE 60 USUARIAS CONSIGUIERON UN EMPLEO EN 2024

El acceso al programa se realiza por derivación de los equipos de calle de Samur Social o de otros servicios, tanto municipales como de entidades, mediante solicitud directa de las propias mujeres que demanden este servicio.

No se establece límite temporal para la estancia de cada mujer, puesto que cada una de ellas precisa de un proceso de recuperación con una temporalidad diferente. No obstante, el tiempo medio de estancia es de once meses.

En 2024 se atendió a través de este recurso a un total de 108 mujeres: 55 de nuevo ingreso y 53 que continuaron la intervención que iniciaron en 2023. Ese mismo año se produjeron 55 salidas del programa. De ellas, 44 mujeres, el 80%, lo abandonaron con éxito, consiguiendo retomar su vida autónoma.

También en 2024, se llevó a cabo un acompañamiento personalizado en los itinerarios de inserción laboral con 68 mujeres y 63 accedieron a un empleo y 24 usuarias entraron en programas de alfabetización.

La evaluación del programa permite concluir que, tras seis meses de acceso, el 83% de las mujeres se sienten menos expuestas a sufrir agresiones y que el 89 ha visto mejorada su situación. El 92% de las mujeres que salen del recurso mantienen una alternativa habitacional segura y adecuada un año después de ser usuarias de 'No second nigth'.