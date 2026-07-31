Prohibido el baño, la navegación y la actividad recreativa en el pantano de San Juan por seguridad tras el incendio

Archivo - Presa de San Juan, a 22 de febrero de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha informado de que está prohibido el baño, la navegación y la actividad recreativa en el pantano de San Juan, tras el grave incendio de la Sierra Oeste que afectó de lleno a los alrededores de este embalse.

El organismo mantiene el Escenario 0 de emergencia en las presas de San Juan (Madrid), Picadas (Madrid), Los Morales (Madrid), El Pajarero (Ávila), Burguillo y Charco del Cura (Ávila) en consonancia con la declaración de la situación operativa 2 del plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales en la Comunidad de Madrid, según ha informado en un comunicado.

Los incendios forestales no han provocado daños significativos en las infraestructuras gestionadas por la CHT, destacando únicamente la destrucción completa de la casa de administración de la presa de San Juan. Pese a ello, la CHT, a través del Comité Permanente de la Comisión de Desembalse y en consonancia con la norma regional, prohíbe el baño, la navegación y la actividad acuática recreativa en el embalse de San Juan, ubicado en las provincias de Madrid y Ávila, así como en la Playa del Alberche, tal y como ha informado la Comunidad de Madrid.

Se mantienen, igualmente, los desembalses incrementados desde las presas de Burguillo, San Juan y Picadas como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de los incendios.

MEDIDA PREVENTIVA Y TEMPORAL

Según ha detallado el Gobierno regional, la prohibición de baño es una medida preventiva y temporal para garantizar la seguridad de la población en un área donde todavía están actuando los servicios de emergencia para evitar rebrotes del fuego. El fin de las restricciones se comunicará de manera conjunta con los ayuntamientos afectados.

Por ello, hasta nuevo aviso, permanece cerrada al tráfico la carretera M-957 entre los kilómetros 0 y 5. Por su parte, el Consorcio Regional de Transportes no efectúa parada en ninguno de estos puntos (Pantano de San Juan y Playa del Alberche), afectando a la circulación de las siguientes líneas de autobuses interurbano: 551, 541, 545, 546, 547 y 548.

La Comunidad de Madrid mantiene la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) y continúan evacuadas siete urbanizaciones ubicadas en Pelayos de la Presa (El Mirador de Pelayos y Las Musas) y en San Martín de Valdeiglesias (Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz).

Desde el Gobierno regional se insiste en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y recomienda no acudir por el momento a la zona, para evitar riesgos y facilitar el desarrollo de los trabajos que se están llevando a cabo.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que todos los madrileños, y especialmente los de la zona, se han comportado de manera "ejemplar" pese al incendio devastador y espero que el rsto sigue teniendo este comportamiento porque ahora la prioridad es "extinguir por completo este incendio y ayudar en la reconstrucción".

Además, ha explicado que desde Salud Pública se está analizando el agua "de manera constante", pero ahora es necesario limpiar y recoger "todo aquello que luego pueda contaminar las aguas en embalses", ya que algunas de ellas también abastecen el consumo humano.