La prórroga de los alquileres supondrá un ahorro medio de 9.152 euros por hogar en la región, según la Delegación

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de v - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 supondrá un ahorro medio de 9.152 euros por hogar en la Comunidad de Madrid, más del doble de la media nacional, situada en 4.341 euros, según las estimaciones difundidas por la Delegación del Gobierno en Madrid.

La medida está incluida en el Real Decreto-ley de vivienda, convalidado el jueves por la Diputación Permanente del Congreso, y permitirá extender hasta el 31 de diciembre de 2028 los contratos de arrendamiento que finalicen antes de esa fecha, manteniendo sus condiciones.

Según los cálculos de la Delegación, la medida afecta a un total de 1.895.676 contratos de alquiler en España. A partir del tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado, estimado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2,59 personas, el organismo calcula que cerca de cinco millones de personas podrán beneficiarse de la prórroga.

La Delegación sostiene que esta extensión aportará estabilidad y certidumbre a los hogares arrendatarios, además de un ahorro económico al evitar que tengan que suscribir nuevos contratos a precios de mercado.

UNA ESTIMACIÓN BASADA EN LOS PRECIOS DE OFERTA

El cálculo del ahorro se ha realizado mediante una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria, que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores particulares en el territorio fiscal común, con datos hasta 2023.

Para estimar el efecto de la prórroga en los contratos que vencen entre 2026 y 2028, el análisis compara durante los dos años de extensión la renta prorrogada, con sus actualizaciones y los límites legales correspondientes, con el importe de un nuevo contrato.

Para calcular este último se toman como referencia los precios de oferta publicados por Idealista en cada provincia. En las zonas declaradas tensionadas no se estima un incremento por cambio de contrato, dado que la renta de un nuevo arrendamiento no puede superar la anterior.

El modelo parte, además, del supuesto de que todos los inquilinos afectados solicitan la prórroga. La estimación del número de beneficiarios se realiza con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad autónoma, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE.